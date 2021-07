Un premier joueur sous contrat avec une équipe de la LNH révèle son homosexualité

L'athlète de 19 ans a été repêché au troisième tour (73e au total) par l'organisation du Tennessee lors du repêchage 2020 de la LNH. Il a fait l'annonce de son orientation sexuelle sur son compte Twitter lundi matin.

Bien que la dernière année et demie ait été folle, elle m'a aussi donné la chance de découvrir qui je suis réellement. Je n'ai plus peur de cacher qui je suis , a-t-il écrit.

Aujourd'hui, je suis fier de dire publiquement que je suis gai. Une citation de :Luke Prokop, espoir des Predators de Nashville

Ç'a été un sacré parcours pour en arriver à ce stade de ma vie, mais je ne pourrais pas être plus heureux de ma décision de révéler mon homosexualité. Depuis mon plus jeune âge, je rêve de devenir un joueur de la LNH, et je crois que le fait de vivre ma vie de façon authentique me permettra d'être pleinement à la patinoire et d'améliorer mes chances de réaliser mes rêves , a poursuivi Prokop, qui a signé un contrat d'entrée dans la LNH avec les Predators en décembre 2020.

J'espère qu'en faisant part de mon identité, je pourrai aider d'autres personnes à voir que les homosexuels sont les bienvenus dans la communauté du hockey, alors que nous nous efforçons de faire en sorte que le hockey soit vraiment pour tout le monde. Une citation de :Luke Prokop, espoir des Predators de Nashville

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Natif d'Edmonton, Prokop a disputé son hockey junior avec les Hitmen de Calgary, dans la Ligue de hockey de l'Ouest (WHL). Il a pris part à 150 matchs ces 4 dernières saisons. Il était d'ailleurs capitaine adjoint de son équipe cette année.

Les Predators ont accueilli favorablement la nouvelle, lundi.

L'organisation des Predators de Nashville est fière de Luke pour le courage dont il a fait preuve aujourd'hui en révélant son homosexualité et nous allons l'appuyer sans équivoque dans les jours, les semaines et les années à venir, alors qu'il continue à se développer en tant qu'espoir , a déclaré le président Sean Henry.

Nous nous engageons à faire en sorte que rien ne s'oppose à sa réussite. Son courage est une source d'inspiration pour nous et pour la communauté LGBTQ de Nashville , a aussi déclaré le directeur général des Predators, David Poile, qui a repêché Prokop.

Nous savons que la communauté du hockey de la LNH soutiendra Luke alors qu'il tente d'atteindre son objectif de jouer dans la LNH, et nous applaudissons l'exemple qu'il donne dans le monde du hockey et bien plus. Une citation de :Donald Fehr, directeur général de l'Association des joueurs de la LNH

Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, a également déclaré qu'il partage son espoir que ces annonces puissent devenir plus courantes dans la communauté du hockey .

Nous félicitons Luke Prokop pour son courage qui permet par le fait même d'ouvrir la voie à d’autres , a écrit le Canadien de Montréal sur Twitter, comme nombre d'autres équipes de la LNH qui ont rappelé qu'elles encourageaient la diversité et l'inclusion au hockey.

L'annonce de Prokop a résonné bien au-delà de la sphère hockey, la légende du tennis Billie Jean King a félicité le jeune homme et a tweeté: Sa bravoure aidera un grand nombre de personnes, car il saisit le pouvoir de vivre authentiquement.

Le mois dernier, Carl Nassib, des Raiders de Las Vegas, était devenu le premier joueur ouvertement homosexuel dans la NFL. À ce jour, il est aussi le seul joueur actif des quatre grandes ligues nord-américaines (NFL, MLB, LNH et NBA) à avoir révélé son homosexualité.