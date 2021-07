Les Predators poursuivent leur ménage et échangent Ryan Ellis aux Flyers

Âgé de 30 ans, Ellis revient d’une opération à une épaule. Les Flyers croient toutefois qu’il sera en mesure de redevenir l’un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Nous croyons qu'il a encore du bon hockey devant lui , a assuré le directeur général des Flyers, Chuck Fletcher, ajoutant qu'Ellis est un défenseur complet.

Il n'y a aucune raison de croire qu'il ne pourrait pas [revenir au sommet de sa forme]. Nous l'aimons beaucoup en tant que joueur et nous pouvons absorber son salaire dans notre masse salariale. Nous croyons qu'il est payé raisonnablement et, en plus, nous n'aurons pas à renégocier de contrat avec lui dans les prochaines années.

Une citation de :Chuck Fletcher, DG des Flyers de Philadelphie