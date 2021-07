Le CF Montréal remporte un duel offensif au stade Saputo

Ahmed Hamdi a été le héros du match en inscrivant le but égalisateur à la 74e minute de jeu et celui de la victoire à la 87e. Mason Toye a pour sa part continué d'afficher son talent offensif avec un doublé, soit ses cinquième et sixième réussites de la saison.

Joaquin Torres a réussi l'autre but du CF Montréal, qui a enregistré une troisième victoire de suite et une première en quatre tentatives contre le FC Cincinnati.

Brenner a mené l'attaque des visiteurs avec deux buts, le premier tôt en première demie et le second dès la fin de la pause de la mi-temps. Haris Medunjanin et Gustavo Valecilla ont aussi déjoué le gardien James Pandemis, dont c'était le premier match en MLS au stade Saputo.

Un déficit rapide

De la malchance et des maladresses ont placé le CF Montréal dans une position précaire avant même le premier quart d'heure de jeu. Ainsi, malgré une nette suprématie pendant la première demie, la formation montréalaise est rentrée au vestiaire avec un déficit d'un but.

Dès la deuxième minute, Torres a décoché un puissant tir qui a frappé de plein fouet la barre transversale.

Peu après, la formation de l'Ohio a ouvert la marque lorsque Medunjanin a exploité l'erreur de Victor Wanyama pour déjouer Pantemis, qui n'a pas réagi à la frappe passée à sa gauche.

À la 10e minute, ç'a été au tour de Mathieu Choinière de voir son tir aboutir sur le poteau, à la gauche de Kenneth Vermeer, après quoi, sur le retour, Djordje Mihailovica envoyé sa frappe à côté de la cible.

Là encore, il a fallu quatre minutes au FC Cincinnati pour faire mal aux hommes de Wilfried Nancy. Brenner a profité de la nonchalance de Pantemis devant son but pour lui enlever le ballon et le pousser dans un filet désert.

Toye a ramené le CF Montréal dans le match à mi-chemin de la première demie en faisant dévier de la tête un centre de Lassi Lappalainen.

Torres a enchaîné à la 34e minute en sautant sur le retour d'un tir de Wanyama que Vermeer avait bloqué sans toutefois pleinement maîtriser.

Vallecilla a redonné les devants à son équipe avant la mi-temps à la suite d'un coup franc d'Alvaro Barrea. Dès le retour sur le terrain, Brenner a logé le ballon dans un filet grand ouvert après une passe en retrait de Barreal.

Le CF Montréal a trouvé le moyen d'effacer le déficit grâce au deuxième but de Toye, sur un tir de pénalité à la 72e minute, et au doublé de Hamdi.

Le stade Saputo Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Le CF Montréal n'avait pas foulé le terrain du stade Saputo dans le cadre d'un match depuis le 9 septembre 2020. La fermeture de la frontière américano-canadienne pour des raisons sanitaires a forcé l'équipe à disputer ses rencontres locales en Floride, ainsi qu'au New Jersey lors des 10 derniers mois.

Les protégés de Wilfried Nancy reprendront la route des États-Unis la semaine prochaine, avec un arrêt au domicile du New York City FC, mercredi, qui précédera une visite dans la demeure du Revolution de la Nouvelle-Angleterre, prévue le 25 juillet.