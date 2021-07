Louis Oosthuizen conserve la tête de l’Omnium britannique

Les déboires du Nord-Irlandais Rory McIlroy, qui a perdu toute chance réaliste d'accrocher un cinquième titre majeur à son palmarès ce week-end, ont animé la troisième ronde de l’Omnium britannique, samedi. Le Sud-Africain Louis Oosthuizen est quant à lui demeuré en tête du classement, devant les Américains Collin Morikawa et Jordan Spieth.

Près de 32 000 spectateurs ont pu assister au troisième parcours du 149e tournoi de l'Omnium britannique, malgré une hausse des cas de COVID-19 en Angleterre.

Pourtant très bien parti avec cinq oiselets sur le neuf d’aller, McIlroy a anéanti son bon début avec des coups erratiques et des roulés ratés aux 11e, 13e et 15e trous, concluant la journée à -1.

Oosthuizen (-12) a terminé six fois 2e lors de tournois majeurs depuis sa seule victoire à l’Omnium britannique, à St. Andrews en 2010, notamment au Championnat de la PGA en mai et à l'Omnium des États-Unis en juin. À 38 ans, il peut aborder la ronde finale, dimanche, avec confiance après avoir signé une carte de 69, samedi.

Sa carte de 129 coups pour les deux premiers tours était, déjà vendredi soir, la meilleure dans l'histoire de l’Omnium britannique, disputé cette fin de semaine sur le parcours du Royal St George, à Sandwich, dans le Kent.

Après un bon départ samedi, il a connu un petit passage à vide avec des bogueys aux 11e et 13e fanions, permettant à Morikawa et Spieth d'égaler son score. Mais un oiselet au 16e l'a remis en selle avant la ronde ultime, au cours de laquelle il sera de nouveau associé à Morikawa.

Non loin derrière, les Canadiens Corey Conners (-8) et Mackenzie Hughes (-7) pointent respectivement aux 4e et 6e échelons, à égalité avec des rivaux. Conners a effectué un bond de 13 places grâce à une récolte de quatre oiselets, tous enregistrés sur le neuf de retour, contre aucun boguey.

L'Américain Collin Morikawa (droite) livre une chaude lutte au Sud-Africain Louis Oosthuizen (gauche) à l'Omnium britannique. Photo : Getty Images / Christopher Lee

Morikawa (-11) a bien l'intention d'empêcher le Sud-Africain de s'emparer du Claret Jug pour une deuxième fois.

À 24 ans, l'Américain compte déjà à son tableau de chasse une victoire au Championnat de la PGA en 2020. Il se montre très zen pour sa première participation à l'Omnium britannique. Il se retrouve à une longueur d'Oosthuizen, après avoir signé une carte de 68 samedi.

Deux oiselets consécutifs aux 13e et 14e trous lui permettent d'aborder la quatrième ronde avec seulement un coup de retard sur Oosthuizen et deux d'avance sur Jordan Spieth (-9).

Ce dernier a également connu un samedi inégal avec des oiselets aux 2e, 6e, 7e et 10e trous, en plus d'un magnifique roulé au 4e. Mais des bogueys aux 11e et 16e fanions l'ont éloigné du sommet. Spieth, 27 ans, a déjà remporté l’Omnium britannique en 2017.