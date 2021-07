Max Verstappen gagne la toute première course sprint qualificative de F1

Le meneur actuel du championnat du monde Max Verstappen (Red Bull) a remporté samedi la première course sprint qualificative de l'histoire de la formule 1 et partira donc en pole position du Grand Prix de Grande-Bretagne, dimanche à Silverstone.

Parti deuxième, Verstappen a dès le départ doublé Lewis Hamilton (Mercedes), son dauphin au championnat, avant de garder son avance lors des 17 tours de ce nouveau format testé par la F1. Les deux rivaux se retrouveront en première ligne dimanche pour le Grand Prix, événement principal de la fin de semaine avec 52 tours.

Grâce à ce sprint de 100 km bouclé en 25 minutes, Verstappen a pris sa quatrième pole position d'affilée et la huitième de sa carrière. Il gagne aussi trois points au championnat, contre deux pour Hamilton et un pour Valtteri Bottas (Mercedes), troisième. Le pilote de Red Bull a désormais 33 points d'avance sur Hamilton avant la 10e manche sur 23 dimanche.

On a pris un très bon départ et après il fallait gérer les pneus jusqu'au bout , a expliqué Verstappen, qui avait des cloques sur ses gommes, comme Hamilton d'ailleurs. On doit s'assurer de faire pareil demain.

Lors du tour d'honneur des trois premiers, dans une sorte de camion à impériale devant des tribunes quasiment pleines (plus de 100 000 spectateurs étaient attendus samedi avant 140 000 dimanche), Hamilton a remercié ses partisans.

Max Verstappen (Red Bull) a devancé Lewis Hamilton (Mercedes) dès le début de la course. Photo : Getty Images / Mark Thompson

Vous ne pouvez pas imaginer l'énergie que me donne cette foule , a-t-il assuré, se disant désolé de ne pas avoir su garder la tête.

Le compteur de pole positions du septuple champion du monde reste donc bloqué à 100, un record, depuis la dernière en mai en Espagne. Du côté des victoires en Grands Prix, Hamilton reste sur une série de cinq échecs d'affilée.

Hamilton avait pourtant pris le meilleur temps des qualifications classiques , vendredi, mais il devait confirmer en s'imposant lors de cette course qualificative inédite.

Avec ce format, la F1 cherche à se renouveler en offrant un événement par jour pendant toute la fin de semaine (qualifications - sprint - Grand Prix). Beaucoup de connaisseurs, partisans, patrons d'écuries ou les pilotes eux-mêmes ne sont pas convaincus par ce format. À commencer par Hamilton qui avait annoncé une procession , un train sans dépassements.

En tête, certes, outre le dépassement initial, il n'y a pas eu photo. Mais derrière, le spectacle a été assuré, notamment par le vétéran Fernando Alonso (Alpine), 39 ans. Parti 11e, l'Espagnol a gagné six places dès les premiers virages. Avec ses pneus tendres, il a néanmoins perdu du rythme et a fini septième.