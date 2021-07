Les Blue Jays de retour au Rogers Centre dès le 30 juillet

Le seul club canadien du baseball majeur a commencé la saison en disputant ses matchs locaux en Floride et à Buffalo, en raison de la frontière fermée entre les États-Unis et le Canada.

Les Jays étaient en attente d'une autorisation du gouvernement fédéral depuis quelques semaines pour retourner au Rogers Centre.

Le ministre de l'Immigration, Marco Mendicino, a confirmé vendredi soir que l'équipe avait reçu l'approbation pour revenir jouer dans la Ville Reine.

Les équipes qui voyagent au Canada devront respecter un protocole précis, selon le ministre. Le plan prévoit des mesures importantes pour assurer la sécurité des joueurs, du personnel et du public. Cela commence avec des tests avant et après l'arrivée de chacun, et des tests supplémentaires quatre fois par semaine pour les personnes non vaccinées.

Depuis le 5 juillet dernier, les restrictions frontalières pour les Canadiens vaccinés sont assouplies.

Dans sa déclaration, le ministre précise aussi que les personnes non vaccinées ne seront pas autorisées à se rendre ailleurs qu'à l'hôtel ou au stade, et qu'elles ne pourront avoir aucune interaction avec le grand public.

Combien de partisans au rendez-vous?

Les partisans ontariens seront heureux de retrouver leurs favoris. Il reste à savoir combien seront admis à l'intérieur de l'enceinte.

En Ontario, depuis vendredi, les stades extérieurs peuvent comprendre 75 % de leur capacité ou 15 000 personnes. Les installations intérieures ne peuvent accueillir que 1 000 personnes.

Or, en raison de son stade rétractable, le Rogers Centre tombe dans une zone grise qui reste à éclaircir.

Mercredi, le FC Toronto a annoncé qu'il avait reçu le feu vert pour retourner jouer devant 7000 partisans, au BMO Field, à partir de samedi.

Les Jays vont accueillir les Royals de Kansas City pour une série de trois matchs, à compter du 30 juillet. Il s'agira des premières rencontres présentées au Rogers Centre en presque deux ans.

Ce sera ensuite au tour de la formation de Cleveland de se présenter dans le domicile torontois.

Les Jays ont cumulé un dossier de 19 victoires, 20 défaites lors des matchs qu'ils ont joués au Sahlen Field de Buffalo, et au TD Ballpark de la Floride.

Menée par un Vladimir Guerrero fils en pleine forme, l'équipe demeure au plus fort de la course pour accéder aux séries éliminatoires.