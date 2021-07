Les Devils mettent la main sur Ryan Graves de l'Avalanche

Le défenseur Ryan Graves passe du Colorado au New Jersey. Les Devils ont annoncé jeudi soir avoir fait son acquisition, en échange d'un espoir et d'un choix au repêchage.

Graves, un choix de 4e tour des Rangers de New York en 2013, évoluait dans l'organisation du Colorado depuis 2018. Il a joué 149 matchs en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH), tous avec l'Avalanche.

Il a récolté 46 points depuis le début de sa carrière, tout en maintenant un différentiel de +59.

New Jersey cède en échange Mikhail Maltsev et un choix de 2e tour au prochain repêchage, qui appartenait précédemment aux Islanders de New York.

Maltsev, un attaquant de 23 ans, a disputé 33 rencontres la saison dernière campagne, cueillant 9 points.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le patron de l'Avalanche, Joe Sakic, se retrouvait dans une position difficile, à quelques jours du repêchage d'expansion dans la LNH.

En raison du nombre limite de défenseurs que les équipes peuvent protéger, Graves aurait pu devenir une cible pour le Kraken de Seattle.