La confusion autour du CF MTL causée par le fédéral, dit Kevin Gilmore

C'est ce qu'il a déclaré en entretien ce matin à RDI Matin.

[Le retour à Montréal] était confirmé de notre côté , a indiqué Kevin Gilmore. Je pense qu'un journaliste a parlé avec quelqu’un au ministère de l’Immigration qui n’était pas nécessairement au courant du dossier.

Il a expliqué que, jusqu'à récemment, une dérogation sur la Loi sur la quarantaine était nécessaire pour que l'équipe puisse revenir jouer au Canada, ce qui était la raison pour laquelle le CF Montréal ne pouvait pas présenter de match à son domicile.

Le stade Saputo Photo : The Canadian Press / Paul Chiasson

Depuis le début de la saison, le onze montréalais s'entraînait et disputait ses rencontres à domicile en Floride, ce qui lui permettait de voyager aux États-Unis sans soumettre ses joueurs à une quarantaine après chaque déplacement.

Mais maintenant, depuis le 5 juillet, les gens qui sont pleinement vaccinés, avec preuve de test négatif à leur arrivée au pays, ne sont pas assujettis à la quarantaine. Donc, il n’y a pas besoin d’avoir une exemption autorisée par le fédéral ou le ministère de l’Immigration. Voilà la confusion , a ajouté M. Gilmore.

Le président du CF Montréal a également précisé que l'équipe était de retour à Montréal depuis le 8 juillet. Les joueurs montréalais comme ceux des autres équipes de la MLS peuvent maintenant franchir les douanes canadiennes parce qu’ils sont considérés comme des travailleurs qui viennent ici pour faire du travail non discrétionnaire , a-t-il assuré.

Au final, on joue un match samedi, parce que les équipes américaines ont le droit de se présenter ici, mais seulement avec les gens qui sont pleinement vaccinés. Une citation de :Kevin Gilmore

Quant aux joueurs de la MLS qui n'ont pas reçu deux doses de vaccin, ou qui refusent de le faire, comme Erik Hurtado, récemment vendu par le CF Montréal, Kevin Gilmore travaille à un compromis permettant de les accueillir sous certaines conditions.

On a une demande avec la santé publique canadienne pour une dérogation, une quarantaine modifiée pour le staff et les joueurs qui sont non vaccinés, qui permettrait à ces gens de venir au Canada. Mais ces gens-là seraient ensuite assujettis à un strict protocole d’isolement pour au moins 14 jours. Donc, on essaie toujours de faire ça, pour permettre à nous, et aux clubs américains, de venir avec tout leur effectif , a-t-il dit.

Plus tôt dans la journée, à l'émission Tout un matin, sur ICI Première, Kevin Gilmore avait également mentionné que la confusion sur le retour de l'équipe à Montréal était provenue des médias sociaux, où la nouvelle du retour, autorisé puis refusé, a été relayée abondamment.

Il a aussi assuré que le CF Montréal n'avait fait aucun contournement à la règle fédérale, s'étant fié aux mesures mises en place depuis le 5 juillet qui permettent d'éviter une quarantaine aux visiteurs pleinement vaccinés.

5000 partisans, premiers arrivés, premiers servis

La santé publique a établi une limite de 5000 spectateurs au stade Saputo pour le match du 17 juillet. Les amateurs qui pourront aller encourager le CF Montréal seront les détenteurs de billets de saison, en raison du nombre de sièges disponibles.

Ces gens, ce sont nos membres qui ont gardé leur paiement avec nous en anticipation d’un retour éventuel à Montréal. Depuis 10 h ce matin, ils peuvent se servir de leurs crédits pour récupérer des billets pour le match de samedi. Premier arrivé, premier servi , a-t-il lancé.

Des partisans du CF Montréal au stade Saputo lors de la dernière rencontre à domicile Photo : Radio-Canada

Lorsque la capacité d'accueil augmentera, avec l’été et le taux de vaccination qui continue à monter , espère Gilmore, la vente de billets individuels sera ouverte au grand public. Un système de priorité a d'ailleurs été mis en place, où les amateurs qui ne possèdent pas d'abonnement de saison peuvent mettre leur nom sur une liste. Et dès que les billets individuels vont être disponibles, on va les contacter , a dit Gilmore.

Pour l'heure, selon les consignes de la province en zone verte, les masques ne sont pas requis, mais le CF Montréal exigera tout de même aux spectateurs d'en porter un dans les aires communes, mais pas une fois assis dans leur siège , précise Gilmore.

Les bulles familiales seront limitées à des groupes de deux à quatre personnes, tandis que la distanciation sera d'un siège entre chaque bulle. C’est à l’extérieur, donc on sait qu'il y a moins de risques. On suit les consignes de la province , a déclaré Gilmore.

Il est heureux de retrouver le stade Saputo.

On parle souvent de l'avantage de jouer à domicile, mais cet avantage n'existe pas quand il n'y a personne dans les estrades. Une citation de :Kevin Gilmore