Les Panthers rachètent les deux dernières années du contrat de Keith Yandle

Le défenseur de 34 ans était sous contrat pour deux autres saisons, à un salaire moyen annuel de 6,35 millions de dollars. Le rachat permettra aux Panthers d'économiser 4 millions sur le plafond salarial la saison prochaine et un peu moins de 1 million en 2022-2023.

La manoeuvre, par ailleurs, entraînera des coûts additionnels de 1,2 million en 2023-2024 et 2024-2025.

Avec 922 matchs consécutifs, Yandle détient la plus longue séquence active du genre dans la LNH. Il ne lui en manque que 42 pour égaler le record de l’ancien joueur de centre du Canadien de Montréal Doug Jarvis.

Il a raté la moitié des matchs de l'équipe pendant le premier tour des dernières séries, mais la séquence se limite aux matchs joués pendant la saison.

Celui qui devient joueur autonome sans compensation pourra signer un contrat avec une autre équipe à compter du 28 juillet.

En rachetant le contrat de Yandle, les Panthers pourraient protéger un autre joueur en vue du repêchage d'expansion du Kraken de Seattle. Les équipes doivent soumettre leur liste de protection samedi.

Le Bostonien a participé à 1032 matchs en saison et à 58 rencontres des séries avec les Coyotes de Phoenix/Arizona, les Rangers de New York et les Panthers.

Il a amorcé sa carrière dans la LNH en 2006.

Un nouveau contrat pour Anthony Duclair

Par ailleurs, les Panthers ont offert un nouveau contrat de trois ans à l'attaquant québécois Anthony Duclair.

En 43 matchs avec l'équipe, Duclair a inscrit 32 points, dont 10 buts.