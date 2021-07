L'avenir de Shea Weber à Montréal remis en question

L'arrière de 36 ans traînerait depuis un bon moment des blessures au pouce, au pied et à la hanche. C'est ce que la traditionnelle évaluation médicale de fin de saison aurait révélé aujourd'hui.

Ces informations ont été rapportées par Renaud Lavoie (TVA Sports), Elliotte Friedman (Sportsnet) et Pierre LeBrun (TSN).

Le Canadien n'a toutefois fourni aucune mise à jour sur l'état de santé de son joueur jusqu'ici.

En 2018, Weber avait été opéré à deux reprises afin de réparer d'abord les tendons de son pied gauche puis pour soigner une déchire au ménisque du genou droit.

Lors des séries éliminatoires, le grand défenseur a joué en dépit d'une blessure au pouce, qui l'avait forcé à manquer les huit derniers matchs de la saison régulière.

Le 9 juillet, l'entraîneur-chef Dominique Ducharme avait indiqué que cette blessure nécessiterait possiblement une opération, mais que celle-ci n'empêcherait pas le capitaine d'être de retour à son poste pour le début de la saison.

Selon Lavoie, le défenseur pourrait rater l'entièreté de la prochaine saison.

Le no 6 du Canadien a été nommé capitaine le 18 juin 2019, à la suite du départ de Max Pacioretty. Il a joué 275 de ses 1038 rencontres en carrière dans l'uniforme du Bleu-blanc-rouge.

Il a récolté 589 points depuis le début de sa carrière. Avec 224 filets, il se situe au 15e rang de tous les temps pour le nombre de buts marqués par un défenseur dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Il a atteint le plateau des 1000 matchs disputés le 2 février dernier.

Le natif de la Colombie-Britannique a remporté deux médailles d'or olympiques avec le Canada, à Vancouver en 2010 et à Sotchi en 2014.

Weber dans un autre uniforme?

Lavoie a aussi mentionné sur Twitter que le Canadien pourrait même ne pas protéger Weber, lors du prochain repêchage d'expansion.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Le Tricolore, comme toutes les autres équipes du circuit Bettman à l'exception des jeunes Golden Knights, doit soumettre une liste de joueurs dans laquelle la nouvelle franchise, le Seattle de Kraken, ne pourra piger pour construire sa formation.

Les organisations peuvent protéger un gardien et huit joueurs (peu importe leur position), ou encore un gardien et dix joueurs (sept attaquants et trois défenseurs).

Les hockeyeurs qui en sont à leur première ou deuxième saison chez les professionnels sont exemptés, et n'ont pas besoin d'être protégés.

Cette semaine, quelques vétérans comme Erik Johnson, de l'Avalanche, et Jeff Skinner, des Sabres, ont annoncé qu'ils accepteraient de lever leur clause de non-échange afin d'être mis à la disposition du Kraken, 32e franchise de la LNH.

Même si Weber présente des qualités indéniables, le directeur général Ron Francis pourrait y penser deux fois avant de le réclamer en raison de son salaire annuel.

Il reste encore cinq saisons à écouler au contrat de Weber, avec un poids annuel de 7,87 millions de dollars sur la masse salariale.