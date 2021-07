Lawrence Stroll voit Aston Martin au sommet d'ici cinq ans

Lawrence Stroll a fait cette prédiction lors d'une rare rencontre de presse, mercredi, dans le cadre du Grand Prix de Grande-Bretagne.

L'homme originaire de Mont-Tremblant est optimiste pour de nombreuses raisons.

D'abord, parce que son équipe est en pleine campagne de recrutement. Elle compte faire passer de 500 à 800 le nombre d'employés à son usine britannique d'ici quelques années.

Ensuite, parce qu'elle est en train de bâtir sa propre soufflerie.

Ces investissements massifs semblent séduire certains des plus beaux talents qui œuvrent en ce moment dans l'ombre des grandes écuries. C'est notamment le cas de Dan Fallows, un ancien dirigeant de Red Bull, qui serait ainsi en voie de devenir le directeur technique d'Aston Martin.

Lance Stroll et Sebastian Vettel dévoilent l'AMR21 de l'équipe Aston Martin. Photo : Aston Martin Racing

Et enfin, l'adoption des nouveaux règlements en 2022, qui viendront chambouler la hiérarchie en F1, pourrait servir de tremplin à Aston Martin.

Nous sommes en bonne position. Nous partageons présentement la soufflerie de Mercedes-Benz, l'une des meilleures au monde. Une citation de :Lawrence Stroll

Nous ne faisons aucun compromis. En F1, comme dans toute autre industrie, je ne crois pas qu'il soit envisageable de gagner avant quatre ou cinq ans. C'est le temps qu'il faut y mettre, de manière réaliste , a-t-il poursuivi.

Il reste que depuis la victoire de Sergio Perez au Grand Prix de Bahreïn en 2020, son équipe stagne. Elle est actuellement sixième (sur 10) au championnat des constructeurs.

Mon objectif, comme avec toutes les autres entreprises qui m'appartiennent, est de gagner. Dans ce cas-ci, gagner en F1 signifie évidemment remporter le titre. En fin de compte, c'est ce que nous visons, et c'est ce que je vise. Une citation de :Lawrence Stroll, propriétaire de l'écurie Aston Martin

Le pilote allemand Sebastian Vettel, engagé en 2021, est actuellement 10e au classement des pilotes, et Lance Stroll est 12e. Ils disputeront en fin de semaine la 10e étape de la saison, le Grand Prix de Grande-Bretagne, à Silverstone.

Les pilotes d'Aston Martin, Sebastian Vettel et Lance Stroll Photo : Getty Images / Mark Thompson

Alfa Romeo poursuit son association avec Sauber

L'équipe suisse Sauber et le constructeur automobile italien Alfa Romeo ont décidé de prolonger leur partenariat pour plusieurs années, avec des évaluations annuelles . Ils l'ont annoncé dans un communiqué mercredi.

L'extension du partenariat entre Sauber Motorsport et Alfa Romeo montre le désir des deux parties de continuer à progresser ensemble vers le haut de la grille, de manière totalement intégrée, dans le but de façonner un bel avenir pour l'équipe et la marque , peut-on lire dans ce communiqué.

Kimi Raikkonen sort de sa monoplace Alfa Romeo après une sortie de piste sur le circuit de Barcelone. Photo : Getty Images / Mark Thompson

Le constructeur italien était devenu en 2018 le commanditaire en titre de Sauber, alors renommée Alfa Romeo Sauber F1, dans le cadre d'un accord technique et commercial pluriannuel , avant que l'équipe soit rebaptisée Alfa Romeo Racing en 2019.

L'usine est toujours à Hinwil en Suisse, dans les installations de Sauber.

La marque Alfa Romeo a déjà construit ses propres châssis. Elle a remporté les deux premiers titres pilotes de l'histoire du Championnat du monde de F1 avec l'Italien Giuseppe Farina en 1950 et l'Argentin Juan Manuel Fangio en 1951.

Après une très longue pause entre 1952 et 1978, le constructeur italien est revenu en F1 en 1979 et a mis en piste ses propres monoplaces jusqu'à la saison 1985 (rebaptisée Benetton en 1984). Alfa Romeo a à nouveau quitté la F1, pour y revenir 33 ans plus tard comme commanditaire de Sauber en 2018.

Après 9 manches en 2021, l'équipe suisse se classe au huitième rang (sur 10) du classement des constructeurs, avec en piste le vétéran finlandais Kimi Räikkönen, champion du monde en 2007 (15e chez les pilotes), et l'Italien Antonio Giovinazzi (16e).