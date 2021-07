Pas de retour au Canada pour le CF Montréal

Depuis plusieurs semaines, le CF Montréal espérait renouer avec son domicile et son public à la mi-juillet. L'équipe dirigée par Wilfried Nancy avait même quitté son lieu d'entraînement, aux États-Unis, pour revenir s'entraîner depuis lundi au centre d'entraînement de la métropole.

Finalement, le CF Montréal devra une nouvelle fois reprendre l'avion pour accueillir samedi le FC Cincinnati, a appris Radio-Canada. Le club n'a pas encore réagi et n'a pas donné de précision concernant la future destination de l'équipe, qui, auparavant, avait joué en Floride et à New York.

Selon nos informations, le ministre de l'Immigration, Marco Mendicino, n'a pas encore reçu, mercredi, le plan final, qui doit au préalable être validé par l'Agence de santé publique du Canada.

Il y a toujours des discussions entre l'agence et les ligues de soccer et de baseball [la MLB a formulé une demande similaire pour les Blue Jays de Toronto] , souligne-t-on au cabinet du ministre Mendicino.

C'est un processus normal, ça va prendre quelques semaines. Nous voulons que les équipes reviennent, mais on doit suivre le processus. Une citation de :Cabinet du ministre Marco Mendicino

Ottawa doit donner son autorisation, puisque la frontière entre le Canada et les États-Unis demeure fermée. À moins d'une exemption - qu'avait obtenue le Canadien de Montréal pour accueillir Vegas puis Tampa Bay -, il est donc impossible pour les équipes américaines de voyager à Montréal, à Vancouver et à Toronto, où sont basées les trois équipes canadiennes de la MLS.

Mardi soir, l'Agence de santé publique du Canada avait confié à Radio-Canada que cette demande était toujours à l'étude, sans donner davantage de précisions concernant l'échéancier.

La reprise des événements sportifs au Canada doit se faire dans le respect des mesures prises par le Canada pour atténuer l'importation et la propagation du COVID-19. Une citation de :Anne Genier, porte-parole de Santé Canada

Les organisations sportives professionnelles qui souhaitent reprendre les rencontres transfrontalières devront respecter des normes similaires à celles de la LNH , avait précisé Anne Genier, porte-parole de Santé Canada.

Les clubs doivent par exemple élaborer un plan de santé publique complet accepté par le gouvernement du Canada et obtenir un soutien écrit des responsables provinciaux ou territoriaux de la santé publique .

Chaque situation sera évaluée individuellement et selon ses propres mérites , avait-elle précisé.

Si Ottawa est responsable des frontières, le gouvernement du Québec décide quant à lui de la capacité d'accueil. À l'heure actuelle, selon les critères fixés par Québec, un événement extérieur peut accueillir, sous différentes conditions, jusqu'à 5000 personnes.