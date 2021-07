Nikita Kucherov a disputé la finale avec une fracture aux côtes

Kucherov a été blessé lorsque mis en échec dans le sixième match face aux Islanders de New York, en demi-finales.

Il avait un gilet de protection à partir de ce moment-là et il a aussi reçu une injection pour cibler un nerf, la veille de chaque match , a déclaré BriseBois. Ça rend ses performances d'autant plus impressionnantes.

Après avoir raté toute la saison à la suite d'une opération à la hanche droite, Kucherov a mené la LNH au chapitre des points en séries avec 32, dont 24 mentions d'aide. C'est un joueur tellement coriace , a dit BriseBois.

Il n'y a pas de joueur plus déterminé que Nikita Kucherov. Une citation de :Julien BriseBois

Le Lightning a remporté sa deuxième Coupe Stanley de suite en battant le Canadien de Montréal en cinq matchs.

Le défenseur Victor Hedman a disputé toutes les séries avec une déchirure du ménisque, survenue le 30 mars.

BriseBois a dit que Hedman devait subir une intervention mardi, et qu'il devrait être au repos durant trois ou quatre semaines.

L'attaquant Barclay Goodrow et le défenseur Ryan McDonagh avaient chacun une fracture à la main pendant les séries.

L'attaquant Alex Killorn s'est cassé la jambe en bloquant un tir lors du premier match de la finale. Il s'est fait insérer une tige trois jours plus tard et deux jours plus tard, il a repris le patinage pour tenter de revenir avant la fin de la série.

C'est comme ça qu'on gagne une coupe Stanley , a déclaré BriseBois. Les voir naviguer à travers toutes ces blessures, c'était exceptionnel et très inspirant.

Des décisions difficiles en vue

En raison du plafond salarial, Julien BriseBois n'aura pas la tâche facile pour assembler une formation en vue de la prochaine saison.

Je m'attends à ce qu'on puisse encore aspirer à la coupe , a-t-il déclaré. On a un groupe qui l'a gagnée. Le défi est le plafond salarial. Il va falloir être créatifs.

Le Lightning a utilisé 20 joueurs en finale, dont 17 ont obtenu leur deuxième bague de champions avec l'équipe.

Les exceptions ont été Ross Colton, David Savard et Mathieu Joseph.

Goodrow et Blake Coleman seront des joueurs autonomes sans compensation; il faut aussi tenir compte du repêchage d'expansion du Kraken de Seattle, le 21 juillet.