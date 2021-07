Trois ans de plus pour Dominique Ducharme à la barre du Canadien

L’entraîneur-chef Dominique Ducharme a signé une prolongation de contrat de trois ans avec le Canadien de Montréal et n’a plus l’étiquette intérimaire, a annoncé l’équipe mardi.

Arrivé à la barre après le congédiement de Claude Julien en février, Ducharme, 48 ans, a guidé le CH jusqu’en finale de la Coupe Stanley, une première en 28 ans pour l'organisation.

Au bilan de saison, vendredi, le directeur général Marc Bergevin avait indiqué que la situation contractuelle de son entraîneur était un dossier prioritaire de l’intersaison.

La journée que j'ai fait le changement avec Dom, mon intention était de le garder ici, à Montréal, à long terme , avait dit Bergevin.

Dominique est parvenu à instaurer son système et à s'établir comme entraîneur-chef dans une saison avec des circonstances très difficiles. Alors que notre équipe a vécu son lot d'adversité, il a démontré beaucoup de contrôle sur la situation en plus de faire preuve de calme et d'un grand leadership. Ce sont des qualités importantes que nous recherchons chez un entraîneur, et il mérite pleinement la chance de diriger notre équipe et de l'amener au prochain niveau , a indiqué Bergevin dans le communiqué.

Dominique Ducharme a maintenu une fiche de 15-16-7 en saison après avoir pris la relève de Claude Julien, dont il était l'adjoint depuis 2018. Dans les séries, son équipe a effacé un retard de 1-3 contre les Maple Leafs de Toronto au premier tour, a balayé les Jets de Winnipeg au deuxième et a battu en six matchs les Golden Knights de Vegas dans une série où il été mis à l'écart à cause d'un test positif à la COVID-19. En grande finale, le Tricolore a perdu en cinq matchs contre le Lightning de Tampa Bay.

Avant de faire le saut dans la LNH avec le Canadien en 2018, Ducharme a passé sept ans comme entraîneur-chef dans la LHJMQ. Il a remporté la Coupe Memorial avec les Mooseheads d'Halifax en 2013. Sur la scène internationale, il a dirigé l'équipe canadienne au Championnat du monde de hockey junior de 2017 et 2018, remportant successivement l'argent et l'or.

Dominique Ducharme discutera avec les membres des médias en visioconférence plus tard cet après-midi.