Le Wild rachète les contrats de Ryan Suter et de Zach Parisé

Il a racheté les contrats de l'attaquant Zach Parisé et du défenseur Ryan Suter, a annoncé le directeur général Bill Guerin, par voie de communiqué, mardi midi.

Parisé et Suter étaient les piliers du Wild, et il leur restait chacun quatre saisons à écouler à leurs contrats ratifiés en 2012.

À l'époque, ils avaient accepté un pacte de 13 ans d'une valeur de 98 millions dollars, accaparant chacun 7,538 millions sur la masse salariale de l'équipe.

Zach et Ryan ont fait partie intégrante des succès du Wild au cours des neuf dernières années et nous serons toujours reconnaissants pour leurs nombreuses contributions , a déclaré Guerin.

Il y a eu de nombreux facteurs qui sont entrés en ligne de compte dans la décision difficile de racheter leurs contrats, mais celle-ci a comme objectif de poursuivre notre quête de devenir des prétendants à la conquête de la Coupe Stanley. Une citation de :Bill Guerin

Parisé, 36 ans, a inscrit 7 buts et 11 mentions d'aide en 45 matchs de saison en 2021.

Suter, également âgé de 36 ans, a amassé 3 buts et 16 mentions d'assistance en 56 parties, en plus d'avoir affiché un différentiel de +9.

Parisé totalise 393 buts et 417 passes en 1060 matchs dans la LNH avec les Devils du New Jersey et le Wild. Il a aussi récolté 80 points, dont 37 buts, en 105 matchs éliminatoires. L'Américain avait été sélectionné au premier tour, 17e au total, par les Devils en 2003.

De son côté, Suter a inscrit 93 buts et 514 passes en 1198 rencontres dans le circuit Bettman avec les Predators de Nashville et le Wild. Le défenseur américain avait été choisi au premier tour, septième au total, par les Predators, aussi en 2003.

Le Wild a été éliminé en sept rencontres au premier tour des séries éliminatoires par les Golden Knights de Vegas.