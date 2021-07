Duncan Keith avec les Oilers

Le directeur général des Oilers, Ken Holland, met aussi la main sur l'attaquant de 23 ans Tim Soderlund.

Les Blackhawks obtiendront le choix de troisième tour des Oilers ou celui de deuxième tour, advenant une participation en finale de la Coupe Stanley de la troupe albertaine et que Keith se retrouve parmi les quatre défenseurs les plus utilisés de l'équipe lors des trois premiers tours des séries.

Keith, qui aura 38 ans le 16 juillet, a passé toute sa carrière à Chicago. Choix de 2e tour des Hawks en 2002 (54e au total), il a gagné trois Coupes Stanley (2010, 2013 et 2015), un trophée Conn-Smythe remis au joueur pare excellence des séries (2015) et deux trophées Norris, remis au meilleur défenseur de la LNH.

Les Blackhawks auront toujours une place dans mon cœur, mais à ce moment de ma carrière, j'avais l'impression que je m'insérais bien avec les Oilers, a déclaré Keith lors d'une visioconférence. Je suis excité d'amorcer ce nouveau chapitre de ma carrière et de tenter de gagner une coupe Stanley à Edmonton. Une citation de :Duncan Keith, défenseur dans la Ligue Nationale de Hockey

Au terme de la dernière campagne, Keith avait exprimé aux Blackhawks son désir de se rapprocher de son fils de huit ans Colton, qu'il n'a pas régulièrement vu durant la pandémie de COVID-19.

J'ai eu l'occasion d'y penser et la dernière année a été difficile. Je n'ai pas vu mon fils pendant presque trois mois et ensuite, après une visite rapide, je suis passé près de deux autres mois sans le voir, a dit Keith. Je sais que les restrictions de voyage pourraient être différentes cette année, mais je ne voulais plus vivre ces longues périodes sans le voir. Je suis heureux d'être plus près de lui.

L'expérience de Keith, tant dans la LNHLigue nationale de hockey qu'avec le Canada, viendra sans doute aider les Oilers, qui ont participé aux séries au cours des deux dernières saisons, mais n'ont réussi qu'à gagner qu'un seul match.

Il y a beaucoup de choses qui ont été dites à propos de mon âge et de mes expériences en séries. Je veux aider les Oilers et les plus jeunes le plus possible. Je veux être le meilleur joueur que je peux être, parce que c'est ce qui va aider l'équipe. Je veux amener une bonne éthique de travail , a affirmé le défenseur.

Les Oilers comptent déjà sur un noyau intéressant qui comprend les attaquants étoiles Connor McDavid et Leon Draisaitl ainsi que le défenseur Darnell Nurse.

Quand tu regardes les Oilers, ces joueurs sont à l'avant-plan. Connor et Leon sont deux des meilleurs joueurs au monde. Ils ont montré ce qu'ils sont capables de faire. Quand tu arrives en séries, tu as besoin de ces joueurs élites qui peuvent mettre la rondelle dans le filet. Il y a des joueurs efficaces à toutes les positions, Une citation de :Duncan Keith, défenseur dans la Ligue Nationale de Hockey

L’athlète de Winnipeg a récolté 15 points en 54 matchs la saison dernière, sa 16e dans le circuit Bettman. En 1192 matchs dans la LNH, il en a amassé un total de 625, dont 105 buts.

Keith a encore deux années à écouler à son contrat, avec un poids de 5,54 millions de dollars sur la masse salariale.

Caleb Jones, 24 ans, a disputé 93 matchs en trois saisons avec les Oilers. Il a récolté un total de 19 points, dont 5 buts.

Soderlund a passé la saison en Suède, avec Almtuna IS, et dans la Ligue américaine de hockey, avec les Ice Hogs de Rockford. Il a été sélectionné par les Blackhawks au quatrième tour, 112e au total, lors du repêchage de 2017.