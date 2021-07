La presse italienne salue l'exploit de son équipe à l'Euro

Le titre européen de l'Italie est sans surprise salué lundi par la presse du pays, qui s'enflamme pour ses Azzurri ayant terrassé en finale de l'Euro l'Angleterre, rattrapée par « la malédiction des tirs au but. »

C'est trop beau, l'Italie est championne d'Europe , résume en une La Gazzetta dello Sport.

L'Italie est la reine de l'Europe, elle a mérité de gagner, elle a su réagir dans un match qui semblait perdu, comme seules les grandes équipes savent le faire. Wembley s'est tu après avoir sifflé (l'hymne italien), crié et conspué , écrit le quotidien sportif dans son éditorial.

Pour célébrer ce deuxième titre européen dans l'histoire de la Nazionale , deux journaux, La Stampa et Il Messaggero, ont choisi le même titre : Nous sommes l'Europe.

Elle est à nous , renchérit le journal spécialisé Corriere dello Sport, en rappelant la chanson des amateurs britanniques It's Coming Home : Le football est revenu à la maison! Dans notre maison.

Bukayo Saka consolé par l'entraîneur Gareth Southgate. Photo : Getty Images / Laurence Griffiths

Dans la presse britannique, les photos de l'entraîneur anglais Gareth Southgate consolant Bukayo Saka après son tir au but manqué synonyme de défaite s'affichent en une.

La malédiction des tirs au but prive l'Angleterre de son rêve , écrit le quotidien The Times, en référence au très faible taux de réussite des Three Lions dans les grands tournois.

Dans le reste de l'Europe, la presse salue avant tout l'exploit de l'Italie qui a gagné dans le temple du soccer anglais de Wembley.

L'Italie prend d'assaut le temple du foot anglais et s'empare de l'Euro , note, en Espagne, le quotidien sportif Marca, qui louange le nouveau cap de l'Italie, où le travail admirable de Roberto Mancini a remis le pays en première ligne du foot mondial .

L'Italie est un brillant exemple pour l'équipe nationale allemande , estime de son côté le quotidien Bild. Avec l'Italie, l'Euro a un tenant du titre mérité. L'incroyable histoire de la nouvelle et courageuse Squadra Azzurra devrait également être exemplaire pour la reconstruction de l'équipe nationale allemande , éliminée dès les huitièmes de finale, dit le journal.