Le Canada trébuche mais se relève rapidement contre la Martinique à la Gold Cup

Le Canada a rapidement alloué un but, mais s'est vite ressaisi pour battre la Martinique 4-1, dimanche, lors du tournoi de la Gold Cup.

Tajon Buchanan et Junior Hoilett ont mis la table pour les buts de Cyle Larin, Jonathan Osorio et Stephen Eustaquio en première demie, permettant à l'équipe canadienne masculine de soccer de rentrer au vestiaire avec une avance de 3-1.

Theo Corbeanu a ajouté un but pour les représentants de l'unifolié, qui occupent le 70e rang mondial.

Emmanuel Rivière a été l'auteur du seul but de la Martinique, devant un nombre limité de spectateurs au Children's Mercy Park de Kansas City.

Emmanuel Riviere a marqué le premier but de la rencontre pour la Martinique. Photo : usa today sports / Jay Biggerstaff

Le Canada a dominé le temps de possession du ballon et a été agressif pendant la majorité du match, alors que la Martinique se fiait largement à ses contre-attaques.

La Martinique a toutefois été dangereuse par moment et elle a même trouvé le moyen d'inscrire le premier but, à la 10e minute de jeu.

Le Canada est privé d'Alphonso Davies, Scott Arfield, Milan Borjan, Jonathan David et Atiba Hutchinson. Davies était au camp, mais il s'est blessé à une cheville à l'entraînement.

Steven Vitoria a agi à titre de capitaine du Canada, dont le onze partant cumulait 179 apparitions avec l'équipe nationale. Larin (37), Osorio (37) et Hoilett (31) comptaient pour 105 de ces 179 apparitions.

La Martinique a ouvert le pointage à la suite d'une mauvaise passe de Mark-Anthony Kaye. Rivière a saisi le ballon avant Kamal Millet et il a déjoué le gardien Maxime Crépeau.

Le Canada a répliqué à la 16e minute, quand Larin a bien utilisé son corps aux dépens du défenseur Romario Barthelery. Larin a redirigé de la tête un coup de pied de coin de Hoilett.

Larin se retrouve maintenant à égalité avec Alex Bunbury et Lucas Cavallini pour le cinquième rang des meilleurs buteurs (16) de l'histoire de l'équipe canadienne masculine. Dwayne De Rosario détient le record (22).

Quatre minutes plus tard, Buchanan a été plus rapide que Barthelery et il a effectué une passe à Osorio, qui a trompé la vigilance du gardien Gilles Meslien.

Buchanan s'est fait complice du troisième but du Canada, à la 26e minute, grâce à une autre belle course sur le flanc gauche. Il a passé le ballon à Hoilett, qui a trouvé Eustaquio fin seul à l'orée de la surface de réparation.

Le Canada a obtenu d'autres chances de marquer en deuxième demie avant que Corbeanu complète la marque.

L'équipe canadienne croisera maintenant le fer avec Haïti, jeudi, avant de conclure la phase de groupes dimanche, contre les États-Unis.