Le premier jour du camp d'entraînement des Alouettes, comme Noël en juillet

Le vétéran joueur de ligne offensive, Kristian Matte, a répété à quelques reprises à quel point le football lui avait beaucoup manqué . Pour lui, cette journée n’était rien de moins comparable à un matin de Noël des plus festifs.

C’est un sentiment exceptionnel. Je n’ai pas dormi de la nuit tellement que j’étais excité. C’était comme le matin de Noël. C’est la seule description que je peux donner , a-t-il dit de façon imagée. Le garde a rejoint le nid montréalais en 2010 à la suite d’un séjour dans la NFL avec les Texans de Houston.

Même si le football lui a cruellement manqué, Kristian Matte avoue avoir profité de cette année de repos pour guérir des «petits bobos» accumulés (archives). Photo : Alouettes de Montréal / Dominick Gravel

La fébrilité était également palpable pour l’entraîneur-chef des Moineaux Khari Jones, qui a accueilli près de 100 joueurs sur le terrain d’entraînement au pied de la tour olympique à Montréal.

C’était difficile de contenir mes émotions en voyant tous les joueurs. C’était fou. Une citation de :Khari Jones, entraîneur-chef des Alouettes de Montréal

Le rythme de l’entraînement était relativement léger afin de permettre aux athlètes de renouer avec l’action sans risque de blessure. Plus tôt cette semaine, l’équipe a vu deux joueurs, Ryan Carter et Teo Redding, se blesser au tendon d’Achille.

Les Roughriders de la Saskatchewan ont aussi annoncé vendredi qu'ils seraient privés de quatre joueurs, qui ont tous subi une blessure semblable.

On voulait seulement les faire bouger dimanche et lundi. On va leur permettre de reprendre la forme. On va les évaluer plus tard, on aura amplement le temps , a-t-il expliqué.

Les Alouettes ont repris l'entraînement sous les instructions de Khari Jones. Photo : The Canadian Press / Graham Hughes

Le quart-arrière de l’équipe, Vernon Adams fils, attendait ces retrouvailles depuis le dernier match il y a 19 mois. C’est excitant, on a une toute nouvelle équipe, avec beaucoup de nouveaux visages. On va continuer ce qu’on avait entrepris.

Sur le plan personnel, il veut reprendre là où il avait laissé en 2019, année où il est parvenu à prendre les commandes de l’offensive des Alouettes à sa quatrième saison dans la LCFLigue canadienne de football . Maintenant muni d’un solide contrat, Vernon Adams fils veut prouver qu’il appartient à l’élite en menant la franchise à un huitième championnat, un premier depuis 2010.

On a des joueurs affamés. On est bon sur papier, mais il faut rester en santé et toutes les pièces devront se coller ensemble.

On va y aller un jour à la fois, mais notre but ultime est la Coupe Grey. Une citation de :Vernon Adams fils

Contrairement aux huit autres formations de la LCF,LCF, les footballeurs des Alouettes devront aiguiser leur patience une semaine supplémentaire avant d’entreprendre leur saison puisqu’ils bénéficieront d’une semaine de congé à l’ouverture de la saison.

Les débuts de plusieurs Québécois à Montréal

Le coup d’envoi de la saison aura lieu le 14 août à Edmonton, contre les Elks, tandis que le match d’ouverture local devra attendre au 27 août face aux Tiger-Cats de Hamilton.

Si le public y est admis, il pourra voir pour la première fois les nombreux joueurs québécois signés par le directeur général Danny Maciocia depuis son entrée en poste en janvier 2020.

Parmi ceux-ci, on retrouve Marc-Antoine Dequoy, Régis Cibasu, Alexandre Chevrier, Junior Luke, Pierre-Luc Caron, Alexandre Gagné et Kerfalla-Emmanuel Exumé.

En revanche, d’autres Québécois ont quitté le nid en raison de blessures ou encore pour se consacrer à une nouvelle carrière, tels que Félix Faubert-Lussier, Hugo Richard et Jason Lauzon-Séguin.

Avec les informations de Jean St-Onge