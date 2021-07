L'Argentine de Messi bat le Brésil de Neymar en finale de la Copa América

Angel Di Maria a marqué un superbe but en première mi-temps et l'Argentine de Lionel Messi a remporté la finale de la Copa América 1-0 face au Brésil de Neymar, dans un match où les cartons jaunes ont été plus nombreux que les occasions de marquer.

Di Maria a ouvert la marque à la 22e minute, étant à la réception d'une magnifique passe de Rodrigo De Paul que n'a pas su intercepter le Brésilien Renan Lodi, qui tentait de jouer le hors-jeu.

Angel Di Maria a marqué tôt dans la rencontre. Photo : Reuters / RICARDO MORAES

L'Argentin a réussi un enchaînement qui fait la preuve des grands joueurs, en contrôlant le ballon de l'extérieur du pied pour le poser au sol, avant de passer le ballon par-dessus le gardien Ederson.

Ce but a donné des ailes aux Argentins, qui se sont montrés dangereux dans les minutes qui ont suivi, via des frappes de Di Maria (28e, repoussée) et Messi (30e, non cadrée).

En deuxième mi-temps, le Brésil a bien cru réussir à égaliser à la 51e minute, mais le but de Richarlison, plutôt discret dans le match, a été refusé pour hors-jeu.

Richarlison pensait bien avoir créé l'égalité, mais son a but a été refusé. Photo : Reuters / HENRY ROMERO

Une décision juste de la part des arbitres, confirmée rapidement par l'assistance vidéo, mais qui représenta malheureusement la meilleure occasion de marquer des Brésiliens de la rencontre, si ce n'est des tentatives de Gabigol en fin de match (82e et 86e).

Ce qui a marqué cette finale, ce sont les nombreuses fautes et une agressivité vite affichée, alors que la tension était palpable dès le coup d'envoi. Le premier carton jaune du match, distribué au Brésilien Fred, a d'ailleurs été décerné dès la 3e minute de jeu.

Au fil des minutes, les esprits se sont échauffés et les tacles ont pris en intensité. Pas moins de 41 fautes ont été sifflées au cours du match, tandis que 9 cartons ont été décernés : 5 à l'Argentine, et 4 au Brésil.

Une escarmouche a même éclaté à la 80e minute, quand Nicolas Ottamendi a servi un tacle à Neymar, resté étendu au sol mais vengé par ses coéquipiers.

Si le match n'a pas été un festival offensif au chapitre des buts, le Brésil s'est bien battu, tirant 13 fois vers le filet argentin, mais cadrant seulement 2 frappes, tandis que l'Argentine a su faire preuve de réalisme, marquant sur l'un de ses 2 tirs cadrés (6 tirs au total).

La pression des retrouvailles

Coéquipiers pendant quatre saisons au FC Barcelone, les vedettes mondiales du soccer Lionel Messi et Neymar se retrouvaient sur la pelouse du stade Maracana de Rio de Janeiro.

Lionel Messi et Neymar, deux supervedettes du soccer mondial, ont été coéquipiers pendant 4 ans au FC Barcelone, de 2013 à 2017. Photo : Associated Press / Bruna Prado

Il s'agissait du premier match entre les deux joueurs depuis que Neymar a pris le chemin de la Ligue 1 française pour se joindre au Paris St-Germain.

Les deux ont été au cœur du jeu de leurs équipes, Neymar multipliant les dribles, coups de pied de coin et coups francs, tandis que Messi a contribué à son habitude à la relance et à l'animation offensive des siens.

L'Argentin a même raté une occasion en or de sceller l'issue du match avec 2 minutes à faire au temps réglementaire, échappant le ballon après une feinte de trop pour tenter de déjouer le gardien Ederson.

Malgré ce raté, Messi termine meilleur buteur et passeur du tournoi, avec 4 buts et 5 passes décisives.

C'était aussi un retour au stade Maracana pour Messi, qui avait vécu là sa plus grande désillusion en carrière, quand l'Argentine s'était inclinée en finale de la Coupe du monde 2014 face à l'Allemagne.

Pour cette affiche Brésil-Argentine, la pression était grande pour Messi, qui, après six Copa América, quatre Coupes du monde mais surtout quatre finales perdues, pouvait enfin ajouter un titre majeur international dans son armoire à trophées.

Jusqu'ici, son seul titre avec l'Argentine était un médaille d'or olympique, gagnée en 2008, mais cette compétition est toutefois réservée aux moins de 23 ans.

Cette victoire argentine est également un baume pour ce pays fou du soccer, privé de victoire dans une compétition majeure depuis 1993, lorsqu'elle avait remporté la Copa América, et dont l'idole Diego Maradona s'est éteinte en novembre dernier.

Aujourd'hui âgé de 34 ans, Messi disputait son 150e match avec le maillot de l'Argentine. Un chiffre impressionnant, qui devrait continuer de grimper jusqu'en 2022, quand se jouera la Coupe du monde au Qatar, que plusieurs analystes voient comme la dernière grande compétition internationale que disputera La Pulga .

Une dernière chance de remporter le trophée le plus prestigieux d'entre tous, le seul qui manque maintenant à son compteur.

De faux tests pour entrer dans le stade

Avant le match, la confédération de soccer sud-américain, la CONMEBOL, a fait état d'une quantité considérable de partisans munis de fausses attestations de tests PCR présentant un résultat négatif à la COVID-19 dans l'espoir d'assister au match.

La mairie de Rio avait autorisé vendredi à titre exceptionnel la présence de public pour cette finale, avec une jauge de 10 % dans une enceinte de 78 000 places. Tous les spectateurs devaient avoir en leur possession un résultat négatif à la maladie.

Nous avons détecté une quantité considérable de tests PCR frauduleux, aussi bien chez les supporters argentins que brésiliens. Ces personnes ne pourront pas entrer dans le stade , a expliqué dans un communiqué la CONMEBOL avant la rencontre.

La finale a été la seule des 28 rencontres de la Copa América présentée en présence de public. Le tournoi était censé être joué entièrement à huis clos.

La finale a été présentée au célèbre stade Maracana, à Rio de Janeiro. Photo : Reuters / HENRY ROMERO

Le Brésil a accepté d'organiser la Copa América seulement deux semaines avant le coup d'envoi, après les désistements de la Colombie et de l'Argentine par crainte d'éclosion de COVID-19.

La compétition sud-américaine se déroule en même temps que l'Euro, dont les matchs ont été joués dans onze villes différentes, en présence de spectateurs, avec des limites variables selon les pays.

La finale de l'Euro, dimanche au stade de Wembley en Angleterre, aura lieu devant 65 000 spectateurs, dans une enceinte pouvant en comporter 90 000.