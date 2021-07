Michael Woods s'empare du maillot de meilleur grimpeur au Tour de France

Le Canadien Michael Woods s’est emparé du maillot à pois, samedi, au Tour de France, au terme de la 14e étape disputée entre Carcassonne et Quillan.

Le cycliste de la formation Israel Start-Up Nation s’est invité dans l’échappée du jour. Malgré une chute dans une descente avec 50 km à faire, il est demeuré dans le groupe de tête jusqu'à ce que Bauke Mollema, de la formation Trek-Segafredo, s'en détache. C'est le Néerlandais qui a gagné l'étape en solitaire.

Mollema a réussi à maintenir le rythme sur 42 kilomètres pour obtenir la victoire. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) conserve quant à lui le maillot jaune de meneur au classement général.

L'Autrichien Patrick Konrad a pris la 2e place de l'étape devant le Colombien Sergio Higuita et l'Italien Mattia Cattaneo.

Mollema a remporté son deuxième succès dans le Tour, quatre ans après avoir gagné une étape de moyenne montagne au Puy-en-Velay.

En contribuant à former l’échappée dans le Col de Montségur et en s’illustrant lors de trois courtes montées en milieu de parcours, Woods s’est hissé en tête du classement des meilleurs grimpeurs.

Woods était passé bien près de remporter une première victoire d’étape au Tour de France, la fin de semaine dernière. Il avait alors conclu la huitième étape au 3e rang.

L'autre Canadien en lice, Hugo Houle (Astana), a pris le 56e rang de l'étape. Il occupe le 58e rang au classement général.

Dimanche, la course grimpe à son point le plus haut, au port d'Envalira, à 2408 m d'altitude, dans la 15e étape entre Céret (Pyrénées-Orientales) et Andorre-la-Vieille, avec un col pentu (Beixalis) de première catégorie suivi d'une rapide descente dans les 20 derniers kilomètres.