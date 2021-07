Alphonso Davies ratera la Gold Cup

Canada Soccer a dévoilé que le défenseur du Bayern Munich s'est blessé il y a deux jours. On n'a pas précisé la sévérité de la blessure.

Davies a pris l'avion vers l'Allemagne, vendredi, pour une évaluation médicale avec son club.

Le Canada entamera le championnat de la CONCACAF contre la Martinique dimanche; l'unifolié devrait avoir le temps de nommer un remplaçant à Davies.

L'athlète de 20 ans se préparait pour une troisième Gold Cup, lui qui a aidé le Canada à atteindre les quarts de finale en 2017 et 2019.

En 23 présences avec l'équipe nationale, Davies a cumulé 9 buts et 12 passes, en évoluant comme défenseur et ailier. Cette année, il a marqué quatre buts et mène le Canada avec cinq passes en six matchs internationaux.

Il a aidé le Canada à atteindre le troisième tour de qualification pour la Coupe du monde dans la région qui regroupe l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et les Caraïbes.

Classé 70e au monde, le Canada affrontera le 15 juillet Haïti, qui pointe au 83e rang. Il croisera ensuite le fer avec ses rivaux américains, 15e au monde, le 20 juillet. La Martinique ne figure pas dans le classement mondial puisqu'elle n'est pas membre de la FIFA.