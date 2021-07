« Les séries, ça m’aidera pour mon contrat » - Phillip Danault

Après avoir connu une fin de saison exaltante avec le Canadien de Montréal, certains joueurs seront rapidement confrontés à des questions importantes concernant leur avenir. C’est notamment le cas de Phillip Danault, de Corey Perry et de Eric Staal, qui sont maintenant sans contrat.

Lors du bilan de fin de saison du Tricolore, vendredi, à Brossard, Danault a mentionné que sa situation contractuelle n'avait pas encore été abordée avec son agent depuis la conclusion des séries éliminatoires.

J’adore Montréal, j’aurai toujours le Canadien sur le cœur. On est très ouverts [...] Les séries, ça m’aidera pour mon contrat. Ç’a confirmé le joueur que je suis, que je suis capable d’être chaque soir et ma force mentale. Ce sont de petites choses qui s’ajoutent à mon CV. Je suis très fier de ce qu’on a accompli, même si on n’a pas réussi à gagner la coupe. Très fier! a dit Danault.

On dirait que j'ai un rôle spécial, unique. Je n’ai pas de comparatif en tête, je suis moi-même. On dirait que j’ai trouvé le joueur que je dois être, même si je pense vraiment que je peux être encore meilleur offensivement… et défensivement aussi. Une citation de :Phillip Danault, centre du Canadien

Staal perçoit également Danault comme un rouage important d’une équipe voulant aspirer aux grands honneurs. Tu ne gagnes pas sans un joueur comme Phillip Danault, c'est assez évident. Il a eu des séries phénoménales. Je peux dire qu’il ressemble à mon jeune frère, Jordan. C'est un bon gars et un bon coéquipier. Son futur est incertain, mais s’il revient ici, le Canadien sera très chanceux, l'a-t-il encensé.

Perry attaché au CH

De son côté, Perry a clairement laissé savoir que la retraite n'était pas dans ses plans à court terme. Le vétéran de 36 ans, auteur de 4 buts et 6 aides dans les séries, veut poursuivre sa carrière dans la métropole québécoise.

Je veux continuer de jouer au hockey l'an prochain. Je pense qu'il me reste encore beaucoup de bon hockey. J'aimerais revenir à Montréal et savourer le fait de jouer dans cette ville , a déclaré l'ailier droit, ému durant son point de presse.

Staal aussi a bien l’intention de poursuivre sa carrière dans la LNH, même si ce ne sera peut-être pas à Montréal. Quoi qu’il en soit, il a beaucoup aimé ces derniers mois avec le Tricolore, qui l’a acquis des Sabres de Buffalo en mars.

Nous aurons des décisions à prendre en famille pour l’avenir. Ce n’est pas juste ce que je veux, mais ce qui fait du sens pour nous en tant que famille , a indiqué l’attaquant de 36 ans.

C’était une chance de pouvoir venir à l’aréna chaque jour, de porter les couleurs du CH et de jouer avec ces gars. C’était très spécial pour moi. Je garderai ces souvenirs pour toujours et c’est un moment de ma carrière que je vais chérir toute ma vie , a ajouté Staal.