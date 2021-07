Joël Bouchard dirigera le club-école des Ducks

Son contrat avec le Rocket, qu'il dirigeait depuis trois ans, était arrivé à échéance.

Merci Joël. Pour tout ce que tu as fait dans la communauté, pour l'équipe et pour Laval. Bonne chance à San Diego , a écrit le Rocket sur Twitter.

Bouchard, 47 ans, succède à Kevin Dineen et devient le troisième entraîneur-chef de l'histoire des Gulls.

Il a guidé le Rocket au premier rang de la Division canadienne et au deuxième de la LAH avec une fiche de 23-9-4 en 2020-21.

L'occasion d'attirer Joël Bouchard comme entraîneur-chef de notre club de la Ligue américaine était quelque chose que nous ne pouvions pas laisser passer , a mentionné le vice-président et directeur général des Ducks, Bob Murray.

Joël a une solide expérience comme entraîneur et le développement de joueurs aux niveaux professionnel, junior et international. C'est un objectif prioritaire pour nous, et Joël fait parfaitement l'affaire.

Bouchard, originaire de Montréal, a passé sept saisons (de 2011 à 2018) au poste de directeur général de l'Armada de Blainville-Boisbriand dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, tout en étant entraîneur-chef de 2014 à 2018.

En 272 matchs derrière le banc de l'Armada, il a compilé une fiche de 160-80-32, incluant des participations consécutives aux finales de la Coupe du Président en 2017 et en 2018. Il a également été entraîneur adjoint du Junior de Montréal de la LHJMQ de 2008 à 2011 avant le déménagement de l'organisation à Blainville-Boisbriand en 2011.

Joël Bouchard a également été le directeur général de l'équipe nationale junior pendant deux ans, réunissant une équipe qui a remporté une médaille d'or au Championnat du monde en 2018 et une médaille d'argent en 2017.

Choix de sixième tour des Flames de Calgary au repêchage de 1992, le défenseur a disputé 364 matchs dans la LNH avec les Flames, les Predators de Nashville, les Stars de Dallas, les Coyotes de Phoenix, les Devils du New Jersey, les Rangers de New York, les Penguins de Pittsburgh et les Islanders de New York.

