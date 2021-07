Novak Djokovic trop fort pour Denis Shapovalov à Wimbledon

L'Ontarien, 12e joueur mondial, a été logiquement battu par le no 1, mais non sans s'être bien bagarré, comme la marque en témoigne.

Shapovalov, courageux, a donné du fil à retordre à Djokovic, mais il a perdu en trois manches de 6-7 (3/7), 5-7 et 5-7 en 2 h 44 min.

La marque finale n'en dit pas assez sur la qualité du jeu et sur le match, a dit Djokovic. On le verra souvent à l'avenir, c'est certain , a-t-il ajouté en parlant de Shapovalov.

Le Canadien de 22 ans a bien commencé la rencontre en brisant le service du Serbe au troisième jeu. Bien aidé par sa première balle, il a ensuite pris l'avance 4-2 sur un jeu blanc.

Mais le Serbe est revenu dans le match, 5-5, au 10e jeu en brisant, à sa deuxième tentative, le service de Shapovalov. Ce dernier a montré son caractère en poussant son adversaire au bris d’égalité sur un autre jeu blanc.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Novak Djokovic en difficulté durant son match contre Denis Shapovalov à Wimbledon Photo : Getty Images / ADRIAN DENNIS

Mais l’Ontarien a perdu les 6e et 7e jeux sur son service pour permettre à Djokovic de prendre l'avance 5-2 et de remporter la manche quelques échanges plus tard, en 53 minutes.

La deuxième manche a été très serrée. Chacun a gagné son service jusqu’au 11e jeu quand Djokovic a pu briser le service du Canadien pour prendre l'avance 6-5, en route vers le gain de la manche 7-5 en 51 minutes.

Shapovalov ne s’est pas laissé abattre, et la troisième manche a été aussi serrée que les deux premières.

Le Canadien a sauvé une balle de bris importante au 7e jeu et a ensuite mené 4-3. Le bris lui aurait fait très mal à ce stade-là du match.

Denis Shapovalov durant sa demi-finale à Wimbledon Photo : Getty Images / ADRIAN DENNIS

En remportant son service au 9e jeu (5-4), Shapovalov était à quatre points de la manche, mais le Serbe n’a pas cédé un pouce de terrain et sur un jeu blanc, a ramené les deux hommes à 5-5.

Djokovic a continué sur sa lancée et a brisé le service, et le moral, du Canadien pour prendre les commandes 6-5. Il a ensuite assuré sa place en finale en remportant la troisième manche 7-5, et le match, sur un jeu blanc.

Denis Shapovalov n'a gagné qu'un seul des 11 points de bris qu'il a obtenus, et a commis 36 fautes directes dans la rencontre contre 15 pour le Serbe.

Pour sa place de demi-finaliste, l'Ontarien recevra un montant de 656,339 dollars américains, soit 823 000 dollars canadiens (au cours du 9 juillet).

C'était la première fois que les deux hommes s'affrontaient sur gazon, mais la septième fois au total. Le Serbe a une fiche parfaite de 7-0.

Djokovic affrontera en finale l'Italien Matteo Berrettini, 9e à l'ATP, qui a éliminé dans l'autre demi-finale le Polonais Hubert Hurkacz, 18e au classement.

Ce sera une septième finale à Wimbledon pour le Serbe, ce qui le place au 2e rang à égalité avec Boris Becker, Arthur Gore et Pete Sampras. Roger Federer a disputé 12 finales à Wimbledon, en a remporté 8.

Novak Djokovic veut remporter un sixième titre à Wimbledon et un 20e titre en grand chelem pour égaler le record codétenu par Roger Federer et Rafael Nadal.