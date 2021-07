Tak Danmark : retour sur le plus improbable parcours à l'Euro

Malgré une place dans le carré d’as dans la plus grande compétition européenne de soccer, un goût amer persiste dans le camp danois.

C’est qu’au-delà du résultat, la manière dont la rencontre s’est conclue s’est avérée la plus cruelle pour les « dynamites danoises ».

Autopsie d'une séquence irréelle

Sur l’action qui a mené au tir de pénalité décisif, un deuxième ballon a été aperçu lorsque Raheem Sterling débordait à droite de la surface de réparation.

Selon le livre des règlements de l’International Football Association Board (IFAB), l’arbitre se doit d’interrompre le jeu seulement si le deuxième ballon crée une interférence avec l’action initiale.

L’arbitre en chef Danny Makkelie a jugé bon de laisser le jeu se poursuivre.

Au grand dam des Danois, l’officiel néerlandais a signalé, quelques secondes plus tard, une faute contre le défenseur Joakim Maehle dans la surface de réparation.

Une décision qui, ultimement, a scellé l’issue de la rencontre et mis un terme au parcours des Rouges et Blancs .

Et pour comble d’insulte, le gardien Kasper Schmeichel a été visé par un laser quelques secondes avant le tir de réparation réussi en deux temps par le capitaine anglais Harry Kane.

Sans mentionner les sifflements qui se faisaient entendre dans le stade de Wembley lors de l'hymne national danois.

Daniel Wass n'a pas mâché ses mots en conférence de presse après la rencontre. Nous sommes déçus de perdre cette demi-finale et nous la perdons sur une énorme erreur d'arbitrage. La déception est encore plus grande quand c'est l'arbitre qui décide du match. Je pense que nous avons joué un tournoi fantastique. Mais se rendre en demi-finale à Wembley... et ensuite perdre sur une erreur d'arbitrage, c'est une honte , a-t-il dit.

Des effluves de 1992

Cette place dans le carré d’as représente toutefois le meilleur résultat de l’équipe danoise dans un tournoi majeur depuis leur sacre de 1992.

Il y a près de 30 ans, le Danemark avait pris le monde du football par surprise en éliminant coup sur coup, la France, les Pays-Bas et l’Allemagne pour devenir champion européen. Un triomphe couronné sur terre suédoise, à quelques centaines de kilomètres de Copenhague.

Cette consécration demeure la plus insolite de toutes parce que la troupe danoise ne devait même pas participer à la compétition de 1992.

C’est la Yougoslavie qui devait prendre part à cet Euro à la place du Danemark.

Le 30 mai 1992, soit 10 jours avant le coup d’envoi, la Yougoslavie est bannie de tous événements sportifs et culturels par le Conseil de sécurité des Nations unies.

Le Danemark, alors classé deuxième de son groupe, intègre la compétition in extremis.

On connaît la suite de l’histoire.

Fierté et résilience

Malgré la défaite crève-cœur du 7 juillet face à la troupe de Gareth Southgate, le parcours danois restera gravé dans la mémoire collective.

Comment passer sous silence l’arrêt cardiaque du capitaine Christian Eriksen dans le premier match de la sélection?

Comment oublier le retour forcé des joueurs danois sur le terrain contre la Finlande quelques minutes après que leur coéquipier et ami eut repris vie?

Christian Eriksen s'est effondré à la 43e minute du match contre la Finlande. Photo : Getty Images / AFP/FRIEDEMANN VOGEL

Parfois, les expériences humaines transcendent les résultats sportifs.

Peu importe, qui de l’Italie ou de l’Angleterre sortira vainqueur de cette compétition, l’Euro 2020 est celle du Danemark.

Comme l’a dit le sélectionneur danois Kasper Hjulmand à son retour à Copenhague…

Tak Danmark. Merci au Danemark.