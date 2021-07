Ça ne doit pas faire oublier que le Canadien nous a servi un festin collectif, sportif et émotif.

On ne pensait jamais être aussi bien nourris après avoir mangé maigre tout l’hiver. Même le banquet a failli mal tourner. Les Leafs avaient presque fini le potage quand on est enfin passé à table.

On a dévoré l’entrée contre Winnipeg. Le plat de résistance, contre Vegas, a été savoureux.

Quels beaux moments on a passés à cette table-là!

Mais pas de dessert

En sport, on n’est jamais repu. Beaucoup d’entre nous sont donc restés sur leur appétit. Et comme on ne sait jamais quand l’invitation se représentera, il est compréhensible d’avoir une petite aigreur.

Mais on ne doit pas regretter l’expérience.

Le chef avait réuni les bons ingrédients. Et même avec un cuistot par intérim, on nous les a servis habilement, bien présentés.

La nouvelle cuisine est attrayante, bien qu’on hésite encore sur la façon d’apprêter le Kotkaniemi ou le Romanov. La cuisine réconfort porte bien son nom. On ne refuse jamais une portion de Price ou de Weber. Et puis on a ajouté au menu des éléments riches, jamais démodés, en Staal et surtout Perry.

Même la rosette de Gustafsson et l’émincé de Merrill ont eu leur utilité, en accompagnement.

Assez!

J’arrête avant de que la sauce tourne.

Je ne peux conclure toutefois sans souligner l’élément essentiel dans l’aventure: la tablée. Jeunes vieux, oncles et tantes, cousins et cousines, voisins et voisines, on s’est retrouvé pour la première fois depuis longtemps. C’est là qu’était la magie.

Ce sont les convives qui font les plaisirs de la table.

Vous me direz qu’il y en a toujours un pour casser des assiettes les soirs de victoire. Chaque famille a son mouton noir.

Je pense à l’an prochain et j’ai déjà faim.