Le Canadien fera le bilan de sa saison vendredi

En plus de récupérer leurs effets personnels, joueurs et membres du personnel d’entraîneurs tiendront des rencontres d’équipe et individuelles.

Chacun s’adressera ensuite aux journalistes pour livrer ses impressions sur l’aventure qu’il vient de connaître et qui sait, parler aussi un peu de l'avenir, qu’il soit ou pas au sein du Tricolore.

En effet, des questions peuvent déjà se poser à cet effet pour bon nombre de joueurs. On peut penser à Phillip Danault, à Corey Perry et à Eric Staal, qui deviennent joueurs autonomes sans compensation.

Il faut aussi avoir en tête le repêchage d’expansion, le 21 juillet, qui mènera à la composition du Kraken de Seattle, nouvelle équipe qui fera ses débuts dans la LNH en octobre.

D’ici le 13 juillet au plus tard, Montréal devra fournir sa liste de protection qui pourra ne comprendre que 7 attaquants, 3 défenseurs et un gardien, ou encore huit patineurs (attaquants ou défenseurs) et un gardien.

Là encore, plusieurs noms viennent en tête, comme ceux du gardien réserviste Jake Allen ou du vétéran Paul Byron, ou même celui de Jonathan Drouin, qui a pris congé de l'équipe pour des raisons personnelles en avril, sans jamais revenir au jeu.

Le directeur général Marc Bergevin devrait aussi tenir un point de presse en fin de journée.

Par ailleurs, dans un message vidéo publié sur TikTok, l'attaquant Brendan Gallagher a indiqué qu'il a été victime d'un cambriolage.

Quand tes ambitions de gagner la Coupe Stanley disparaissent, et que tu reviens chez toi et tu t'es fait cambrioler... Mais c'est correct. Pitbull est passé par là , peut-on lire dans la courte vidéo dans laquelle Gallagher prend une bouchée de sandwich.

Gallagher fait référence au chanteur Pitbull, qui, dans la chanson intégrée à la vidéo, dit que chaque journée passée hors de terre est une bonne journée .