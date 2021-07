Sagan abandonne le Tour, Cavendish peut égaler Merckx

Le Slovaque de 31 ans s'est blessé lors d'une chute à l'arrivée de la troisième étape. Il avait décidé de continuer, même diminué.

Ce n'est pas très agréable de quitter le Tour , a-t-il dit.

Ma blessure semblait aller de mieux en mieux, mais le genou a enflé de nouveau après un choc avec le guidon dans le sprint de mardi. Je ne peux pas plier ma jambe.

C'est la deuxième fois que Peter Sagan, sept fois maillot vert à Paris, quitte la Grande Boucle avant son terme. En 2017, il avait été mis hors course après un sprint tumultueux.

Ce triple champion du monde, de 2015 à 2017, compte 12 victoires d'étape à son palmarès.

C'est donc sans lui que le peloton s'est élancé pour une 12e étape favorable aux sprinteurs, qui pourrait permettre à Mark Cavendish (Deceuninck) d'égaler les 34 victoires d'étape d'Eddy Merckx.

Le Britannique de 36 ans en a déjà remporté trois dans cette 108e édition.

Les 154 cyclistes encore en lice parcourent la distance de 159,4 km jusqu'à Nîmes, dans le Gard, en passant par les gorges de l'Ardèche.

La seule difficulté du jour est la côte du belvédère de Tharaux (4,4 km à 4,6 % de pente moyenne), une ascension de troisième catégorie dont le sommet se trouve à plus de 75 km de l'arrivée.

Le Belge Eddy Merckx a marqué le monde du cyclisme. Surnommé le cannibale , il a remporté 11 grands tours (cinq fois le Tour de France, cinq fois le Tour d'Italie et un Tour d'Espagne) entre 1969 et 1974.

Il a dominé en 1974 les Championnats du monde sur route disputés dans les rues de Montréal. Il a pris sa retraite du cyclisme en 1978.

Il détient plusieurs records du Tour de France : plus grand nombre de victoires d'étape (34), plus grand nombre de victoires d'étape en un Tour (8 en 1970 et en 1974) et plus grand nombre de jours avec le maillot jaune (96).