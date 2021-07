L'Angleterre disputera la finale de l'Euro devant ses partisans

Après l'ouverture du score par Mikkel Damsgaard, sur un splendide coup franc direct, les Anglais ont répondu en poussant Simon Kjaer à marquer contre son camp moins de neuf minutes plus tard.

Puis, en prolongation, le capitaine Harry Kane a inscrit le but gagnant à la suite d'un tir de pénalité octroyé par l'arbitre.

Les Anglais disputeront leur première finale d'un tournoi majeur depuis leur victoire lors du Mondial de 1966, leur première dans un Euro, face à l'Italie, dimanche.

C'était une victoire différente des autres, on a dû aller la chercher. Mais on a fait le boulot. Quelle opportunité ce sera que de disputer une première finale d'Euro. On va se réjouir mais on va vite se concentrer sur le récupération pour dimanche et sauter sur l'occasion. Une citation de :Harry Kana

Pour soulever un premier trophée depuis 55 ans, ils devront chasser un autre de leur fantôme devant cette Nazionale qu'ils n'ont jamais battue dans un grand tournoi en quatre confrontations.

Mais cet Euro, disputé quasi intégralement à domicile, ressemble de plus en plus à une séance d'exorcisme pour les Anglais.

Après la malédiction de l'Allemagne qu'ils n'avaient plus vaincue dans un match à élimination directe depuis leur Coupe du monde victorieuse de 1966, c'est celle des éliminations en demi-finales qu'ils ont dissipée.

Oubliées celles de 1968 et 1996, 2021 a été la bonne pour l'Angleterre à l'Euro.

Harry Kane a libéré le stade de Wembley, chauffé à blanc par 60 000 personnes, en marquant sur un tir de pénalité en deux temps (104e), après un premier arrêt de Kasper Schmeichel.

Kasper Schmeichel a réalisé un arrêt important devant un ballon redirigé de la tête par Harry Maguire à la 54e minute. Photo : Getty Images / Justin Tallis - Pool

Les Danois en mauvaise posture avant même la prolongation ont cédé sur un énième ballon traînant dans leur surface.

Leur latéral gauche Joakim Maehle, une des révélations du tournoi, s'est mis à la faute en effleurant Raheem Sterling, danger no 1 des Three Lions qui ont cru jusqu'au but à leur destin.

Menés par le Danemark après un coup franc surpuissant de Mikkel Damsgaard, retombé sous la barre de Jordan Pickford (30e), les hommes de Gareth Southgate n'ont pas tergiversé. Il s'agissait tout de même du premier but que la formation anglaise accordait lors de ce tournoi.

Un centre du jeune ailier d'Arsenal Bukayo Saka, lancé côté droit par Harry Kane, a obligé le capitaine danois Simon Kjaer a intervenir et marquer contre son camp sous la pression de Raheem Sterling (39e).

Schmeichel a été brillant à plusieurs reprises au cours de la rencontre, notamment en prolongation.

La belle histoire s'arrête là pour les Danois, toujours généreux dans le jeu et chouchou de l'Europe depuis l'arrêt cardiaque en plein match de Christian Eriksen qui a sidéré la planète.

Ça a été une aventure fantastique. Je suis désolé que ce soit fini désormais, mais c'est comme ça. Le soutien que nous avons reçu dépasse tout ce que j'avais espéré. Je suis fier , a déclaré Simon Kjaer, capitaine du Danemark après l'élimination de son équipe. Mais je suis aussi déçu que nous ne soyons pas allés jusqu'en finale.

Nous étions tellement proches de la finale, a lancé, déçu, le sélectionneur du Danemark Kasper Hjulmand. Je ne trouve pas les mots pour dire à quel point j'admire ce staff et ces joueurs. On a traversé tellement d'épreuves, nous avons deux joueurs qui ont sauvé un équipier (Eriksen) et on a joué du bon football (...) Notre futur est plein d'espoir, ces gars sont incroyables et toute la nation peut être fière d'eux. C'est une équipe incroyable qui a fait un travail incroyable, gagnant le respect de tout un pays.

Rendez-vous avec l'Italie

Le gagnant affrontera dimanche l'Italie, gagnante de son duel de demi-finale face à l'Espagne mardi. Là encore, le temps réglementaire n'avait pas suffi à décider d'un vainqueur. Le gardien Gianluigi Donnarumma avait été étincelant, notamment lors de la séance de tirs au but, pour permettre aux Italiens de l'emporter.

Ce sera la première fois dans l'histoire du tournoi que les deux nations s'affrontent en finale.

La confrontation sera présentée au stade de Wembley, à Londres dès 14 h (HAE).