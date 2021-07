Denis Shapovalov en demi-finales à Wimbledon

Le 12e du monde n'avait jamais dépassé le deuxième tour (en 2018) lors de ses trois précédentes présences sur le gazon londonien. Son meilleur résultat en tournoi du grand chelem était un quart de finale aux Internationaux des États-Unis en 2020.

Sur le terrain no 1 du célèbre All England Club, par un temps nuageux et venteux, le Canadien savait que le Russe (29e) était à sa portée. Il a bien commencé la rencontre et a gagné la première manche en 38 minutes, en brisant le service de son adversaire au neuvième jeu.

Le Russe est revenu tout de suite dans le match avec deux bris d'affilée pour prendre l'avance 4-0, en route vers le gain de la deuxième manche en 39 minutes.

Denis Shapovalov à Wimbledon Photo : Getty Images / Clive Brunskill

À égalité, les deux hommes ont repris le combat qui s'est équilibré dans la troisième manche.

À 5-5, Shapovalov a cédé dans le 11e jeu, ce qui a permis à Khachanov de se sauver avec la manche, en 53 minutes, sur deux fautes directes d'affilée de son adversaire.

L'Ontarien, au lieu de se laisser abattre, est revenu concentré en quatrième manche. Et, il l'a remportée en 32 minutes pour forcer la tenue d'une manche décisive.

À 4-4, Shapovalov a réussi à briser le service du Russe à sa troisième tentative.

Il a finalement éliminé Khachanov à sa première balle de match après 3 h 26 min d'efforts.

Denis Shapovalov affrontera en demi-finales le no 1 mondial, Novak Djokovic.

Djokovic est le meilleur joueur du monde, mais je crois que tout est possible, a-t-il dit sur le terrain après le match. Vendredi matin, avant que le match commence, le pointage sera égal 0-0. C’est un match de tennis, tout peut arriver. J’ai une confiance totale dans mon équipe et dans mes moyens. On travaille fort. Tout peut arriver.

L'Ontarien a cédé la place sur le terrain no 1 à son compatriote Félix Auger-Aliassime, 19e à l'ATP, qui affronte en ce moment l'Italien Matteo Berrettini, no 9, dans un autre quart de finale.

Djokovic a son billet

Sur le court central, Djokovic n'a eu aucun mal à battre le Hongrois Marton Fucsovics, 48e raquette mondiale, en trois manches de 6-3, 6-4 et 6-4 en 2 h 16 min.

Novak Djokovic Photo : Getty Images / Mike Hewitt

Djokovic a immédiatement pris le contrôle du match et s'est échappé à 5-0 devant un court central quasiment plein, mais médusé devant l'absence de spectacle et la tournure que prenait la partie.

Le Hongrois de 29 ans n'avait jamais dépassé le deuxième tour à Wimbledon jusqu'à cette année. Il est parvenu à entrer dans son match et a proposé un peu plus d'opposition. De quoi réveiller le public, dont il s'est attiré le soutien.

Pas de quoi cependant pousser Djokovic dans ses retranchements.

Le Serbe de 34 sans accède donc pour la 10e fois aux demi-finales du tournoi britannique, troisième étape du grand chelem de 2021.

Roger Federer lui a succédé sur le court central.