Eugène Lapierre espère voir 5000 spectateurs à l'Omnium Banque Nationale

Lapierre est optimiste, maintenant que le gouvernement du Québec accepte jusqu'à 5000 spectateurs dans les estrades extérieures. En juin dernier, Tennis Canada a d'ailleurs reçu l'approbation des autorités sanitaires du Québec.

La fédération n'attend plus que le feu vert de l'Agence de santé publique du Canada, qui étudie actuellement les protocoles soumis avant de donner son aval.

On est très confiant que le fédéral donnera son accord à notre protocole de santé et sécurité , a affirmé M. Lapierre en entrevue au Téléjournal 18 h. C'est un protocole assez sévère. Les joueuses vont être en confinement entre l'hôtel et le site du tournoi pour toute la durée de l’événement.

L'an dernier, le tournoi avait dû être reporté en raison de la pandémie.

Alors qu’on a pu apercevoir des gradins bondés à Wimbledon cette semaine, l’Omnium Banque Nationale pourrait accueillir jusqu’à 5000 personnes. Chacun fait ses choix, je pense qu'ici [au Québec, NDLR] on a fait le choix de privilégier la prudence et on n'est pas contre ça. souligne Eugène Lapierre.

Dans un stade qui peut contenir un peu plus du double, je pense que 5000 spectateurs ça va faire toute une différence. Il va y avoir beaucoup d'ambiance dans le stade. Une citation de :Eugène Lapierre

Le port du masque serait obligatoire partout sur les lieux, et des sièges libres sépareraient les bulles familiales dans les gradins afin de respecter la distanciation. Une application permettrait aux spectateurs de se commander de la nourriture et des boissons.

Il y aura assez de sièges libres, alors on a plusieurs serveurs qui vont courir à travers le stade pour apporter les commandes qui sont prises par l'application ajoute le vice-président de Tennis Canada. Ce genre de méthode devient très populaire dans les grands stades en Amérique du Nord et partout ailleurs, alors on va faire en faire l’essai cette année puis continuer sur cette lancée par la suite .

On croit que les spectateurs vont pouvoir venir au stade IGA en toute sécurité. Une citation de :Eugène Lapierre, vice-président de Tennis Canada

Pour le moment, il n’est pas question de donner l’accès seulement aux personnes qui ont reçu leurs deux doses de vaccin contre la COVID-19. On va voir ce que la santé publique peut nous dire à ce sujet, mais on n'a pas fait de plan dans ce sens. On veut privilégier vraiment tous les spectateurs. souligne Eugène Lapierre.