L'entraîneur des Alouettes Khari Jones satisfait des éléments qu'il a sous la main

Ça me va , a-t-il répondu avec humour en vidéoconférence mardi, au sujet de le revoir dans sa formation.

Il a été exceptionnel avec nous. On a vu son potentiel à son année recrue en 2018, et encore plus en 2019. J'ai hâte de le voir devenir un vrai vétéran dans le circuit et de voir tout ce qu'il peut accomplir.

Sur le plan des choix des jeux, avoir un gars comme ça donne de la marge de manœuvre. Quand vous avez confiance en votre jeu au sol, ça crée plein de possibilités. Une citation de :Khari Jones

Stanback a fini troisième de la Ligue canadienne de football (LCF) avec 1048 verges de course, il y a deux ans. La formation montréalaise lui a offert un nouveau contrat de deux ans en décembre 2020.

C'est un plaisir d'être de retour , a dit l'Américain dont c'était le 27e anniversaire, mardi. Je suis très excité à l'idée d'être un meneur.

Il y a une belle camaraderie dans le club, et je crois que nous allons avoir une saison extraordinaire. Une citation de :William Stanback

La saison de la LCF commencera le 5 août, mais les Alouettes ne joueront pas avant le 14 août, à Edmonton.

Le groupe de Jones disputera un premier duel à domicile le 27 août, contre Hamilton.

Le souhait de l'organisation est de pouvoir jouer devant une salle comble, mais il reste à voir ce que permettra la santé publique.

C'est le but ultime , a dit le directeur général Danny Maciocia. Notre président Mario Cecchini me garde au courant des discussions [avec le gouvernement].

Il y a de bonnes nouvelles presque tous les jours [pour la situation sanitaire], et je suis convaincu qu'ils vont continuer de se parler dans les prochaines semaines.

La saison régulière inclura 14 rencontres, quatre de moins qu'à l'habitude. Une saison de 18 matchs c'est long, mais nous y sommes habitués , a dit Jones. Avec un an sans jouer, peut-être que ce sera bénéfique pour certains joueurs qu'il y ait moins de matchs.

Le plus grand souci est comment le corps va réagir, de match en match. Il faut être conscient que le laps de temps pour se défaire de mauvaises habitudes sera plus court. Ce sera important de jouer du football solide dès le début de la saison.

L'équipe devra aussi se définir, a rappelé l'entraîneur.

Même si je donne un coup de main, ce sont les joueurs qui façonnent l'identité. J'espère que ce sera un club aguerri et qui ne lâche pas. On identifie les pièces et on bâtit le casse-tête ensemble. Je vois plusieurs bonnes choses qui peuvent émerger de ce groupe-là.

L'ancien du Rouge et Or Félix Faubert-Lussier à la retraite

Par ailleurs, les Oiseaux ont annoncé que Quan Bray, Jason Hall, Donald Hawkins, DJ Lalama, Spencer Moore, Jermaine Ponder et Jason Séguin-Lauzon ont été inscrits à la liste de joueurs suspendus.

Certains pourraient arriver en retard au camp d'entraînement, d'autres pourraient choisir de se retirer , a dit Maciocia. On verra ce qui arrivera dans les prochains jours.

Quant à l'ailier espacé Félix Faubert-Lussier, il a décidé de prendre sa retraite.

On s'est parlé lundi. Je pense que la pandémie lui a donné l'opportunité de vivre autre chose, de penser à son après-carrière , a dit Maciocia.

Je ne suis pas sûr dans quel domaine, mais il a mis en place une compagnie. Il a du succès et je pense que les choses vont bien.

En incluant le Rouge et Or et le fait qu'il a été repêché [dans la LCF], chapeau, il a eu une belle carrière. Il va toujours faire partie de la grande famille des Alouettes.

Gagnant de trois coupes Vanier, le Montréalais a récolté 205 verges de réceptions en 43 matches avec les Ti-Cats et les Alouettes. Il a passé la saison 2019 avec Montréal et a capté neuf ballons, pour 102 verges.