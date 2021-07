Une première demi-finale pour Ashleigh Barty à Wimbledon

La no 1 mondiale Ashleigh Barty était vraiment trop forte pour sa compatriote australienne Ajla Tomljanovic (75e), qu'elle a balayée 6-1 et 6-3, mardi, pour atteindre sa première demi-finale à Wimbledon.

C'est un rêve... J'apprécie chaque minute que je passe ici , a dit Barty, qui avait dû abandonner au deuxième tour à Roland-Garros à cause d'une blessure à la hanche. Elle n'avait pas rejoué en compétition entre les deux tournois majeurs.

Face à Tomljanovic, une grande compétitrice qu'elle connaît bien pour s'entraîner avec elle, notamment lorsqu'elles sont en Fed Cup, Barty a dit avoir dû trouver son meilleur tennis pour s'imposer.

Pourtant, elle jouera sa place en finale jeudi face à l'Allemande Angelique Kerber, 28e et lauréate en 2018, et le niveau devrait être plus élevé encore.

C'est le test ultime, a-t-elle d'ailleurs estimé. J'adore jouer contre elle. J'espère bien jouer pour me donner une chance de gagner.

Les deux joueuses se sont affrontées trois fois sur le circuit, toujours sur dur, et Kerber mène deux victoires à une.

Barty, 25 ans, avait été éliminée en huitièmes de finale à Wimbledon en 2019, quelques semaines après son titre aux Internationaux de France, le seul titre majeur à son palmarès à ce jour.

Le grand retour de Kerber

Angelique Kerber a battu la Tchèque Karolina Muchova (22e) 6-2 et 6-3 et fera son retour en demi-finales, qu'elle n'avait plus atteintes depuis son sacre en 2018.

Je savais que je devrais jouer mon meilleur tennis, et dès l'entame , a dit l'Allemande de 33 ans qui n'a mis que 1 h 15 min pour accéder au carré d'as.

Ce retour au plus haut niveau est d'autant plus remarquable qu'elle avait perdu au premier tour des Internationaux d'Australie en février et de nouveau à Roland-Garros en juin.

Ce qui a fait la différence, c'est le gazon... et vous le public , a-t-elle lancé à l'attention des spectateurs du court no 1.

Après un an d'absence, j'étais tellement heureuse de rejouer sur gazon. Je suis heureuse d'y mettre tout mon coeur et d'être parvenue en demies , a-t-elle ajouté.

Sabalenka écarte Jabeur

Aryna Sabalenka, 4e mondiale, s'est qualifiée en battant la Tunisienne Ons Jabeur (24e) 6-4 et 6-3 au terme d'un match bien plus accroché que le laisse penser le pointage.

C'est toujours dur contre Ons. Je suis très heureuse de cette victoire , a mentionné la Bélarusse de 23 ans qui avait perdu leur précédente rencontre, en 2020, au troisième tour à Paris.

De l'extérieur, on a peut-être l'impression que tout va bien pour moi, mais je suis très heureuse en fait d'avoir réussi à gagner tous ces matchs , a affirmé la joueuse qui n'avait encore jamais franchi les huitièmes de finale d'un tournoi majeur.

Sabalenka jouera sa première demi-finale de grand chelem contre la Tchèque Karolina Pliskova (13e), qu'elle a battue lors de leurs deux premières rencontres, notamment sur le gazon d'Eastbourne en 2018, en quarts de finale.

Quoi qu'il ait pu arriver par le passé, ce sera difficile. Son jeu s'adapte très bien au gazon , a conclu Sabalenka.

Pliskova l’a emporté 6-2 et 6-2 sur la Suisse Viktorija Golubic dans l’autre quart de finale.