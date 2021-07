Guillaume Boivin participera à ses premiers Jeux à Tokyo

Le Montréalais de 32 ans fera partie de la plus importante équipe de cyclisme de l'histoire olympique du Canada, dont la composition a été dévoilée mardi matin par Cyclisme Canada et le Comité olympique canadien (COC).

Le Tour de France et les Jeux olympiques dans le même mois, ça fait deux rêves de petit gars qui se réalisent. Depuis que je suis tout petit, j'écoute les Jeux religieusement avec ma famille. Pendant les Jeux, la télé est allumée toute la journée. J'ai toujours été fasciné par les exploits de ces sportifs-là. Une citation de :Guillaume Boivin, cycliste

Boivin prendra part à l'épreuve sur route en compagnie de Michael Woods, son équipier actuel au Tour de France, et du Québécois Hugo Houle. Les sélections de Woods et de Houle étaient déjà connues, tandis que celle de Boivin a été confirmée mardi. L'objectif sera d'appuyer Woods pour qu'il puisse monter sur le podium.

C'est l'objectif depuis qu'ils ont annoncé le parcours à Tokyo. Mike Woods est un des meilleurs au monde sur ce parcours-là. Hugo Houle et moi, on va être là pour supporter Mike. Après, on va s'asseoir à Tokyo pour le plan de match détaillé, mais c'est sûr que ça va être d'aller chercher une médaille pour Michael Woods et le Canada , a dit Boivin.

Avec 234 km, la course sur route masculine sera l'épreuve la plus longue des Jeux olympiques et compte plus de 4000 mètres de dénivelé. La course partira du parc Musashinonomori, situé dans le nord-ouest de Tokyo, le 24 juin et se terminera au circuit international de Fuji, près de l'emblématique mont Fuji.

Woods sera le meneur de cette équipe masculine. Avec plus de huit ans d'expérience au sein du circuit mondial de l'UCI, Boivin sera un coureur de soutien idéal pour Woods sur ce parcours difficile, a noté Cyclisme Canada, dans un communiqué.

Boivin, qui participe présentement à son premier Tour de France, croit qu'il sera dans la meilleure forme de sa vie pour les Jeux.

On voit souvent qu'après un grand tour, on a les meilleures jambes de l'année! C'est une charge d'entraînement tellement élevée, selon moi, c'est la meilleure préparation pour les Jeux! Une citation de :Guillaume Boivin

Cyclisme Canada a aussi dévoilé l'identité des athlètes de vélo de montagne et de BMX.

Avec ces dernières nominations, l'équipe pour les Jeux de Tokyo 2020 comptera 23 athlètes sélectionnés pour le cyclisme sur route et sur piste en plus du vélo de montagne et du BMX.