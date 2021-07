Les joueurs du Lightning n’ont pas tout à fait écouté leur mairesse. Ils se sont battus avec vigueur durant toute la soirée dans l’espoir d’achever le CH manu militari. Ils sont même revenus de l’arrière à deux reprises pour réaliser cet objectif.

Qui plus est, le Lightning a outrageusement dominé cette rencontre. Après 60 minutes de jeu, Carey Price avait été bombardé de 17 chances de marquer de qualité, tandis que son vis-à-vis, le grand Andrei Vasilevskiy, n’avait été soumis qu’à cinq attaques valables.

Normalement, le Tricolore n’aurait pas dû survivre à ce match.

***

Comme si ce n’était pas assez, les dieux du hockey ont aussi servi cinq avantages numériques aux Floridiens, qui possèdent l’attaque massive la plus redoutable de la LNH. Et deux de ces supériorités leur sont tombées du ciel alors qu’il ne restait qu’une minute à écouler au troisième vingt, que le pointage était égal 2-2 et que les deux équipes se dirigeaient vers une période supplémentaire.

Shea Weber a donné un coup de bâton accidentel au visage d’Ondrej Palat suite à une mise au jeu. Quand il s’est assis au cachot pour servir sa peine, l’homme-montagne, tout recroquevillé, se sentait visiblement tout petit. Pour un capitaine, c’était le pire des scénarios. Ces quatre minutes de pénalité constituaient, ni plus ni moins, une peine de mort pour son équipe.

Il ne restait qu’à déterminer comment le Lightning allait concrétiser sa conquête : en capitalisant rapidement avant la fin de la troisième, ou en déployant patiemment son arsenal au début de la période de prolongation.

Au bout du compte, on ne sait pas quel genre de lampe a frotté la mairesse de Tampa ni à quel génie elle s’est adressée lorsqu’elle a formulé son voeu. Mais il faut reconnaître l’incroyable puissance du résultat : malgré toutes les conditions favorables au Lightning, Mme Castor a été exaucée. Le Canadien l’a emporté.

Le hic maintenant, c’est qu’on ne sait pas comment le reste de l’histoire se déroulera.

***

Quand un adversaire est au plancher, il ne faut jamais lui laisser une chance de se relever. Sur ce thème archi connu, la plupart des vieux sportifs connaissent un vaste répertoire d’histoires d’athlètes et d’équipes qui sont littéralement revenus de l’au-delà parce que leurs adversaires, le temps d’un match décisif, n'avaient simplement pas saisi leurs chances.

Parlez-en aux Maple Leafs de Toronto, par exemple. Ou encore, composez n’importe quel numéro de téléphone précédé de l'indicatif régional 725, et demandez aux gens de Las Vegas comment la saison de leur équipe de hockey a pris fin.

Oui, le Lightning de Tampa Bay forme une équipe nettement supérieure à celle du Tricolore. Cette réalité n’a certainement pas changé lundi soir.

En perdant ce quatrième match au Centre Bell, les champions de la Coupe Stanley, sans le vouloir, ont peut-être hérité d’une bagarre de ruelle alors qu’ils se trouvaient à un but du nirvana et qu’ils n’étaient pas censés souffrir.

***

Mercredi, au lieu de boire du champagne à bord de mignons bateaux en brandissant la coupe à leurs partisans, les joueurs du Lightning devront à nouveau se battre avec ces teigneux, un brin brouillons, qui refusent de lâcher le morceau.

En cédant à ce quatrième match, le Lightning a aussi remis Carey Price sur les rails. Et ce n’est pas négligeable. Le gardien a été sublime du début à la fin. Il a frustré les meilleurs attaquants du Lightning de la même manière qu’il l’avait fait lors des trois tours précédents. Son arrêt sur Kucherov, bien positionné dans l’angle mort, était sublime. Et ses poteaux, dont la douce musique a retenti trois fois, lui sont aussi venus en aide.

Par ailleurs, en permettant au CH de l’emporter 3-2 grâce à deux superbes buts de Josh Anderson et à un filet du défenseur recrue Alexander Romanov, le Lightning a donné l’occasion à Dominique Ducharme de faire son entrée dans la série.

À son retour derrière le banc des siens vendredi dernier, Ducharme avait tout de suite été placé en situation de crise par deux buts rapides du Lightning.

Cette fois par contre, l’entraîneur a vraiment réussi à donner une étincelle à son club. Les modifications qu’il a apportées à sa formation ont rapporté d’énormes dividendes. Promu au sein du trio de Nick Suzuki, Josh Anderson a capitalisé deux fois.

Pour sa part, inséré dans la formation pour la première fois depuis trois semaines, le défenseur recrue Alexander Romanov a réussi à trouver le fond du filet en milieu de troisième.

Enfin, en ne parvenant pas à marquer en cinq occasions en avantage numérique et en s’écroulant lamentablement avec l’avantage d’un homme en prolongation, le Lightning a redonné confiance à tous les membres de l’unité de désavantage du Canadien. C’est cette unité, un peu malmenée lors des trois premiers matchs, qui avait transporté l'équipe jusqu’en finale.

***

Bref, même si Tampa Bay forme la meilleure équipe, c’est un Tricolore animé d’un esprit totalement différent qui se présentera sur la patinoire de l'Amalie Arena au prochain match.

Lundi, les perspectives d’avenir du CH se limitaient à la prochaine présence sur la patinoire. Il fallait sauver les meubles. Mercredi, la trame narrative sera nettement plus positive. L’équipe se battra pour mériter le droit de revenir disputer un sixième match à Montréal.

Il y a beaucoup de confiance dans notre vestiaire. Nous savons que nos adversaires ne veulent pas revenir à Montréal. Nous allons faire ce que nous avons à faire dans le prochain match, et on verra ce qui se passera par la suite , a dit (ou prédit) Josh Anderson.

Il n’y a rien de pire qu’un adversaire qui refuse de mourir. C’est peut-être ce que la mairesse Castor s’apprête à découvrir.