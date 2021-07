Ottawa crée un mécanisme de gestion des plaintes pour les abus dans le sport

C'est le ministre du Patrimoine canadien, Steven Guilbeault, qui en a fait l'annonce.

Suite à tout le travail qui a déjà été fait par mes prédécesseurs, suite aux demandes des athlètes, nous avons créé ce mécanisme indépendant qui pourra traiter toutes les demandes, toutes les plaintes concernant tous les enjeux liés à la sécurité dans le sport, les enjeux liés à l'intégrité des athlètes , a expliqué le ministre à Radio-Canada.

C'est le Centre de règlements des différends sportifs du Canada (CRDSC), mis sur pied en avril 2004, qui a été chargé de mettre sur pied ce mécanisme.

À la fin de 2020, un appel de propositions a été fait par Sport Canada. Plusieurs organisations se sont dites intéressées. Deux organisations ont finalement déposé des demandes, a précisé M. Guilbeault. Un comité a été mis sur pied composé de gens du milieu, d'athlètes actuels et d'anciens athlètes, des gens du ministère, de Sport Canada.

Cet organisme existe déjà. Il a déjà un mandat au sein de l'écosystème sportif canadien, mais spécifiquement pour ce mandat-là, nous lui octroyons une enveloppe de 2,1 millions de dollars , a-t-il ajouté.

Pour le ministre, la nécessité que ce mécanisme soit indépendant a été au cœur du travail qu'il a fait pour poursuivre les efforts déjà entrepris.

La demande que ce mécanisme soit indépendant vient des athlètes, et depuis longtemps. On le voit, ici comme ailleurs, ça fait partie des meilleures pratiques, et ça permet d'assurer pour les plaignants et les plaignantes une plus grande assurance sur le fait que leur plainte va être traitée avec la discrétion, la confidentialité qui est nécessaire. Donc, c'était essentiel pour nous de procéder de cette façon-là.

J'ai bénéficié du travail de mes prédécesseurs sur cette question-là. Le gouvernement fédéral, et dans certains cas en collaboration avec les provinces et les territoires, nous avons déjà fait un certain nombre de gestes, mais c'était l'une des pièces manquantes de ce casse-tête-là, a mentionné M. Guilbeault. La pandémie a évidemment ralenti un peu tout le processus administratif, mais c'était important pour nous d'aller de l'avant le plus rapidement possible.

La mécanique du processus sera dévoilée au cours des prochains mois, a dit le ministre Guilbeault. Le mécanisme ne se substitue pas, mais s'ajoute aux initiatives déjà prises par les provinces et les territoires.

Nous avons eu de nombreuses discussions avec les provinces, et avec le Québec, qui je le rappelle a déjà son propre mécanisme. Le mécanisme que nous mettons sur pied, nous ne l'imposerons pas aux provinces et aux territoires. Notre souhait est que ce mécanisme, avec le temps, fasse ses preuves et que celles et ceux qui voudront se tourner vers ce mécanisme pourront le faire, que ce soient des organisations provinciales ou régionales , a-t-il conclu.

Plusieurs allégations d'abus dans le sport canadien

Ce nouveau mécanisme indépendant était attendu des fédérations sportives canadiennes, dont plusieurs ont été secouées par des allégations d'abus en tout genre au cours des dernières années.

Cet hiver, Rugby Canada a annoncé qu’il procédait à un changement de direction en raison d’une plainte de joueuses. Un total de 37 anciennes et actuelles joueuses du programme national de rugby à 7 ont critiqué le processus mis en place par leur fédération parce qu'il n’a pas protégé les athlètes et n’a pas reconnu les abus et le harcèlement dont elles estiment avoir été victimes.

À l'automne 2020, Natation Artistique Canada (NAC) était aussi visée par des allégations de harcèlement et d’abus faites par des nageuses du centre et d'autres personnes extérieures au programme.

Dans la foulée, quatre nageuses du centre ont brisé le silence pour dénoncer un environnement toxique et la récurrence de commentaires racistes, sexistes et de nature sexuelle de la part de Gabor Szauder, entraîneur-chef de l'équipe canadienne.

Ces nageuses reprochaient aussi à la fédération canadienne de ne pas avoir pris la situation suffisamment au sérieux quand des incidents ont été rapportés.

Cinq anciennes membres de l’équipe nationale senior de natation artistique ont ensuite entamé en mars un processus de recours collectif contre NAC, disant avoir été victimes d’abus psychologique, de négligence et de harcèlement sexuel et racial par les entraîneurs et le personnel.

Un mois plus tard, Natation Artistique Canada mettait fin à la suspension de deux de ses entraîneuses visées par des allégations d’abus et de négligence dans cette demande d’autorisation de recours collectif.

Dans sa décision, NAC s'était basée sur une enquête interne à laquelle les plaignantes du recours collectif contre la fédération avaient refusé de participer.

Les plaignantes avaient indiqué n'avoir aucune confiance qu’un tel processus de traitement des plaintes en interne puisse les aider à atteindre leurs objectifs .

Un mécanisme dissocié des fédérations sportives

La mise sur pied du mécanisme vise à corriger la manière dont sont traitées et soumises les plaintes et offrir aux athlètes un organisme permettant de gérer les plaintes de façon indépendante.

À la suite de la condamnation de l’ex-entraîneur de ski Bertrand Charest, le gouvernement fédéral avait entre autres créé un code de conduite pour les fédérations sportives nationales et lancé le site Sport-sans-abus.ca  (Nouvelle fenêtre) .

Une unité d’enquête indépendante pour éviter que les organisations sportives enquêtent sur leurs propres membres a aussi été mise sur pied en mars 2019.

Plusieurs problèmes demeuraient, le premier étant que les plaintes devaient être déposées à la fédération en cause. Dans les cas où il y a eu enquête, une fois le rapport terminé, c’était aussi à la fédération de décider s’il y avait sanction ou non. L’enquêteur était aussi payé par l’organisation qui l’engage.

Au Québec, depuis le 1er février dernier, un officier indépendant des fédérations et clubs sportifs a le mandat de recevoir les plaintes des athlètes, des parents ou de quiconque aurait été témoin d’abus.

