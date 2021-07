Le Canadien mène après une période face au Lightning dans un match sans lendemain

La coupe Stanley est à l'intérieur du Centre Bell, lundi soir, alors que le Canadien affronte le Lightning de Tampa Bay dans le match no 4 de la finale de la Coupe Stanley.

Les joueurs du Tricolore souhaitent toutefois que celle-ci reste bien au chaud dans son coffre, pour ensuite être transportée en Floride pour la présentation d'un match no 5.

Le Lightning a été le premier club à menacer, défiant Carey Price à huit reprises lors des premières minutes d'action. Le portier montréalais a dû se signaler devant un bon lancer de Nikita Kucherov, décoché sans avertissement après une mise en jeu.

C'est toutefois le Canadien qui a touché la cible en premier. Nick Suzuki a rejoint Josh Anderson avec une superbe remise de l'arrière du filet, pour permettre au no 17 de battre Andrei Vasilevskiy d'un tir précis.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Le CH prenait ainsi l'avance pour la première fois de la série.

Le désavantage numérique des locaux a été sollicité en fin de première période, alors que le Lightning évoluait avec un joueur en plus. Brayden Point a obtenu une excellente chance de créer l'égalité de l'enclave, mais son tir a touché la barre métallique.

Après une période... Tirs : 12 contre 5 en faveur de Tampa Bay

Mises en échec : 15 contre 13 en faveur de Tampa Bay

Mises en jeu : 79 % contre 21 % en faveur de Tampa Bay

Montréal fait face à l'élimination pour la première fois depuis le duel de premier tour, face aux Maple Leafs de Toronto. Le Canadien avait alors effacé un déficit de 3-1 pour finalement l'emporter.

Le Lightning pourrait remporter le troisième championnat de son histoire, et un deuxième de suite, avec une victoire ce soir.

La formation de Jon Cooper pourrait aussi devenir la première à balayer ses adversaires en finale de la Coupe Stanley depuis les Red Wings en 1998, face aux Capitals de Washington.

Ducharme mise sur des ressources fraîches

Dans l'espoir de faire tourner le vent dans cette série, l'entraîneur-chef par intérim du Tricolore Dominique Ducharme fait appel à des joueurs différents.

Tous ses trios étaient remaniés à l’entraînement matinal, sauf celui d’Eric Staal, de Corey Perry et de Joel Armia.

Jake Evans était installé au centre du troisième à la place de Jesperi Kotkaniemi, en compagnie de Paul Byron et d’Artturi Lehkonen. Evans dispute un deuxième match dans cette série, après avoir pris part au premier, le 28 juin, à Tampa.

Les confrontations Montréal-Tampa Bay Le Lightning et le Canadien ont croisé le fer en séries éliminatoires à trois reprises. Chaque fois, une équipe a remporté les trois premiers matchs. En 2004 : victoire du Lightning en 4 matchs

En 2014 : victoire du Canadien en 4 matchs

En 2015 : victoire du Lightning en 6 matchs

On pense que ce sera un bon fit, car c'est un trio qui amène beaucoup de vitesse et qui est difficile à affronter , a expliqué Dominique Ducharme en visioconférence.

Kotkaniemi n’avait pas été laissé de côté depuis le premier match contre les Maple Leafs. Il a inscrit 5 buts et 3 aides en 19 matchs éliminatoires en 2021.

Ducharme a rappelé que son attaquant Evans avait connu du succès au centre de Lehkonen, et Byron, en saison régulière. Photo : Reuters / Eric Bolte

Le Finlandais a été cloué au banc pendant une partie du troisième match, qui s'est terminé 6-3 en faveur du Lightning, vendredi soir. L'attaquant a été limité à 11 min 38 s et a présenté un différentiel de -2.

Tyler Toffoli remplace Lehkonen aux côtés de Phillip Danault et de Brendan Gallagher, tandis que Josh Anderson s’est joint à Nick Suzuki et à Cole Caufield.

Ça va apporter beaucoup d'énergie à l'équipe , a pour sa part déclaré Byron au sujet des nombreux changements en attaque.

L'entraîneur se tourne aussi vers Alexander Romanov et Brett Kulak, en défense, dans l'espoir d'ajouter un peu de dynamisme à sa brigade défensive.

Romanov n’a disputé que deux matchs dans les présentes séries, et Kulak, 11. Les deux n’ont pas joué en finale et remplaceront Erik Gustafsson et Jon Merrill.

Dans l'autre équipe, Alex Killorn rate un troisième match d'affilée.