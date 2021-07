Auger-Aliassime et Shapovalov passent en quarts de finale à Wimbledon

Félix Auger-Aliassime a réalisé une bonne entame de match, remportant les deux premières manches 6-4 et 7-6 (8-6), avant de voir l'Allemand revenir en enlevant les deux suivantes par la marque de 6-3.

Lors de la cinquième manche, qu'il a remportée 6-4, Auger-Aliassime a réalisé plusieurs coups droits gagnants et forcé son adversaire à commettre plusieurs erreurs, avant de conclure le match sur un smash.

Zverev a connu une soirée difficile au service, avec 20 doubles fautes, tandis qu'Auger-Aliassime a réussi 17 as. L'Allemand a d'ailleurs perdu son service à deux occasions dans la manche ultime.

C'est la première fois que Félix Auger-Aliassime parvient à se qualifier pour les quarts de finale d'un tournoi du grand chelem. Un succès qui enchante le Québécois, qui estime que cette victoire est la plus belle de [sa] carrière .

C'est un rêve devenu réalité, un sentiment incroyable. On rêve de moments comme ceux-là lorsqu'on est enfant! , a-t-il déclaré après le match.

Je vais jouer un autre match, ce qui est toujours bien, contre un bon ami à moi, Matteo. Il est l'un des meilleurs joueurs au monde en ce moment. J'ai hâte. Je pense que ce sera excitant et nous allons tous deux jouer notre meilleur tennis. Une citation de :Félix Auger-Aliassime

Il affrontera l'Italien Matteo Berrettini (7e), qui a connu un match de huitièmes de finale expéditif, renversant le Bélarusse Ilya Ivashka 6-4, 6-3 et 6-1.

Shapovalov dominant

Plus tôt dans la journée, Denis Shapovalov a éliminé en trois manches l'Espagnol Roberto Bautista Agut pour s'offrir son billet pour les quarts.

L'Ontarien l'a emporté 6-1, 6-3 et 7-5 en 2 h 7 min pour atteindre pour la première fois de sa carrière cette étape à Wimbledon.

Je suis devenu un peu nerveux au troisième set. Je pense que c'est tout à fait normal. J'ai vraiment très, très bien réagi face à ça. À part cela, j'ai joué de façon impeccable , souligne Denis Shapovalov.

Il a réussi 15 as et a marqué le point dans 78 % des échanges avec sa première balle.

Denis Shapovalov est le 4e Canadien seulement à atteindre les quarts de finale à Wimbledon. Photo : Associated Press / Alberto Pezzali

Shapovalov, 10e tête de série, affrontera pour une place en demi-finales le Russe Karen Kachanov, 29e au classement mondial et 25e favori.

C'est sûr que je m'attends à une longue et dure bataille. Karen est un excellent joueur. Il a maintes et maintes fois prouvé qu'il est capable de vaincre les meilleurs. Une citation de :Denis Shapovalov

Kachanov est venu à bout de l'Américain Sebastian Korda au bout d'un marathon de cinq manches, qu'il a remporté 3-6, 6-4, 6-3, 5-7 et 10-8.

Djokovic passe aussi

Novak Djokovic a également gagné son match de huitièmes de finale en trois manches.

Le Serbe n'a pas rencontré beaucoup de résistance de la part du Chilien Cristian Garin (20e mondial) qu'il a battu 6-2, 6-4 et 6-2.

Mon niveau de confiance est très haut. Gagner Roland-Garros m'a donné des ailes. Alors, il me faut du temps pour adapter mon jeu de la terre battue au gazon, mais plus le tournoi avance et mieux je me sens , a déclaré Djokovic après sa victoire.

C'était une 18e victoire d'affilée sur le gazon londonien pour le joueur de 34 ans, en comptant ses deux titres en 2018 et en 2019.

Le no 1 mondial atteint ainsi les quarts pour la 11e fois à Wimbledon. Il y retrouvera le Hongrois Marton Fucsovics (48e), qui a vaincu le Russe Andrey Rublev (7e) en cinq manches, 6-3, 4-6, 4-6, 6-0 et 6-3.

Djokovic veut remporter un sixième titre à Wimbledon, ce qui lui permettrait d'égaler le record de 20 titres majeurs, détenu par Roger Federer et Rafael Nadal, qui n'est pas à Wimbledon.

Federer poursuit sa route

Roger Federer disputait quant à lui son match de huitièmes de finale face à l'Italien Lorenzo Sonego (23e).

La première manche, chaudement disputée, est finalement allée à l'avantage de Federer, 7-5. Pas moins de 88 points ont été gagnés au cours de 12 jeux de cette première manche, tandis que la suite du match s'est déroulée plus rondement, Federer ayant remporté les manches deux et trois 6-4 et 6-2.

Sa prestation solide, athlétique et inspirée confirme qu'il faudra compter sur lui pour le reste du tournoi.

C'était un match dans des conditions piégeuses, d'abord en extérieur et puis en intérieur [après la fermeture du toit], contre un adversaire dangereux , s'est réjoui Federer après le match, devenu à bientôt 40 ans le plus vieux quart de finaliste de Wimbledon de l'ère moderne.

Le Suisse, 6e tête de série, tente de poursuivre sa route à Wimbledon et de continuer à y écrire sa légende, étant le seul joueur de l'histoire du tennis à avoir remporté 8 titres au grand chelem londonien, où il s'est également retrouvé 12 fois en finale.

Federer sélectionné pour Tokyo Plus tôt dans la journée, Roger Federer a été nommé dans une liste de 116 athlètes suisses sélectionnés pour les Jeux olympiques de Tokyo, a annoncé le Comité olympique suisse. Le no 8 mondial, qui aura 40 ans le 8 août, n'a toutefois pas officiellement confirmé sa participation. Fin juin, il avait laissé planer le doute en annonçant qu'il déciderait à l'issue de Wimbledon s'il irait à Tokyo pour tenter d'y décrocher l'or olympique en simple, le seul grand titre qui manque à son palmarès. J'ai envie d'aller aux Jeux olympiques. Mais avec mon équipe, nous avons décidé de laisser passer Wimbledon, de nous asseoir et de décider ce qu'on faisait ensuite , avait déclaré le Suisse, précisant que le tournoi aura un impact, selon que je joue vraiment bien ou vraiment mal . Le grand chelem londonien se termine dimanche. Federer a déjà participé à quatre Jeux olympiques, remportant l'or en double avec Stan Wawrinka à Pékin en 2008 et l'argent en simple quatre ans plus tard à Londres.

En quarts de finale, Federer retrouvera le gagnant du duel entre Daniil Medvedev, 2e tête de série, et du Polonais Hubert Hurkacz, 14e favori, interrompu par la pluie en quatrième manche. Pour l'heure, Medvedev a l'avantage 6-2, 6-7, 6-3 et 3-4.

Les matchs de quarts de finale auront lieu mercredi.