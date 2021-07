Un espoir des Blue Jackets meurt à 24 ans

Un médecin légiste a révélé qu'il est décédé d'un traumatisme thoracique causé par l'explosion d'une pièce pyrotechnique. L'équipe avait d'abord révélé dans un communiqué que Kivlenieks était décédé d'une blessure apparente à la tête à la suite d'une chute après l'arrivée du personnel médical.

La police de Novi, dans le Michigan, a indiqué que le feu d'artifice, de type mortier, s'était légèrement incliné et avait commencé à atteindre des personnes à proximité, dimanche soir. Kivleniek était alors dans un bain à remous et a tenté de se mettre à l'abri avec plusieurs autres personnes, a précisé le lieutenant de police Jason Meier.

Les pompiers et les ambulanciers se sont rendus au domicile privé peu après 22 h et l'ont emmené à l'hôpital, où son décès a été constaté, a ajouté Meier. Le bureau du médecin légiste du comté d'Oakland a communiqué les résultats préliminaires de l'autopsie lundi après-midi.

Avant l'autopsie, la police avait expliqué que Kivlenieks aurait glissé et s'était cogné la tête contre du béton en fuyant.

Repose en paix Matiss, tu nous manqueras beaucoup , a écrit le directeur général des Jackets, Jarmo Kekalainen.

Nous sommes sous le choc et attristés et offrons nos condoléances à sa mère, Astrida, à sa famille et à ses amis dans ces moments difficiles, a ajouté le président des opérations hockey de l’équipe, John Davidson. Kivi était un jeune homme extraordinaire et souriant. L’impact qu’il a eu pendant quatre ans dans notre organisation ne sera pas oublié.

Le commissaire de la Ligue nationale (LNH), Gary Bettman, a aussi offert ses condoléances.

Son amour pour la vie et sa passion pour son sport manqueront à ceux qui ont eu la chance de le connaître comme ami ou coéquipier , a-t-il indiqué.

Matiss Kivlenieks, originaire de Riga, a disputé huit matchs avec les Blue Jackets, dont deux cette saison. Il n’a jamais été repêché.

Il montre une fiche de 2-2-2 dans la LNH, avec une moyenne de buts accordés de 3,09 et un taux d’efficacité de ,899. Il a disputé 85 matchs avec les Monsters de Cleveland, club-école des Jackets dans la Ligue américaine.