Ashleigh Barty et Ons Jabeur en quarts de finale à Wimbledon

La numéro un mondiale a éliminé la Tchèque Barbora Krejcikova (17e), gagnante des Internationaux de France, 7-5 et 6-3 en 1 h 35 min.

L'Australienne de 25 ans avait été éliminée en huitièmes de finale à l'All England Club en 2019 quelques semaines après son titre à Roland-Garros.

La récupération entre Paris et Wimbledon a été aussi bonne que possible, a expliqué Barty après le match. Je me sens très bien. Chaque jour qui passe, je continue de faire ce qu'il faut pour me rétablir et me préparer comme il faut. Je veux me donner les meilleures chances de jouer à 100 % quand j'entre sur le terrain.

Barty affrontera sa compatriote Ajla Tomljanovic (75e) pour une place en demi-finales.

Jabeur en quarts pour la première fois

Jabeur, 24e au classement mondial, s'est qualifiée pour la première fois pour les quarts de finale à Wimbledon en éliminant la Polonaise Iga Swiatek, 9e à la WTA.

Ons Jabeur à Wimbledon Photo : Getty Images / ADRIAN DENNIS

La Tunisienne l'a emporté en trois manches de 7-5, 1-6 et 6-1.

J'aurais dû gagner la première manche à 5-3, mais je savais ensuite que de m'énerver ne servirait à rien. Être dynamique était la clé du match, et c'est ce que j'ai fait , a dit Jabeur.

Elle a été en 2020, en Australie, la première joueuse du monde arabe à atteindre les quarts de finale d'un tournoi majeur.

Elle est aujourd'hui la première joueuse du monde arabe à atteindre les quarts de finale sur le gazon anglais. L'Égyptien Ismail El Shafei avait atteint les quarts de finale de Wimbledon en 1974, il était classé 34e du monde.

La Tunisienne de 26 ans tentera d'entrer dans le dernier carré d'un tournoi du grand chelem face à Aryna Sabalenka (4e).

La Bélarusse de 23 ans a éliminé la Kazakhe Elena Rybakina (20e) 6-3, 4-6 et 6-3, et accède aussi à son premier quart de finale à Londres.

Ce sera pour elle un tout premier quart de finale dans un tournoi majeur.

Pliskova et Kerber ont leur place en quarts

Karolina Pliskova (13e) a enfin atteint les quarts de finale à sa neuvième tentative.

Elle a aisément vaincu la Russe Liudmila Samsonova (65e et invitée des organisateurs) 6-2 et 6-3 en 74 min.

La Tchèque affrontera la Suisse Viktorija Golubic (66e) afin d'accéder au dernier carré.

Pliskova, 29 ans et ancienne no 1 mondiale, restait sur deux matchs de huitièmes de finale perdus lors des deux dernières éditions du tournoi.

Elle avait participé aux demi-finales dans les trois autres tournois du grand chelem et même la finale des Internationaux des États-Unis en 2016.

Enfin, Angelique Kerber, 28e à la WTA, a battu la jeune Américaine Coco Gauff (23e) en deux manches de 6-4 et 6-4.

Elle n'avait plus atteint les quarts de finale depuis son titre en 2018.

L'Allemande de 33 ans se mesurera à la Tchèque Karolina Muchova (22e) au tour suivant.

Éliminée au deuxième tour lors de la dernière édition du tournoi londonien en 2019, elle est la seule ancienne gagnante toujours en lice cette année.

En plus de son titre en 2018, l'ancienne no 1 a été finaliste en 2016.