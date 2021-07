Yanni Gourde se concentre sur sa prochaine présence

À un peu plus de 24 heures d'une rencontre où une victoire lui permettrait de soulever la coupe Stanley, Gourde restait concentré sur cette première présence qui l'attend au prochain match.

Le Lightning mène la finale de la Coupe Stanley 3-0 et aura une première occasion d'éliminer le Canadien de Montréal et de célébrer son deuxième championnat en un peu plus de neuf mois lundi, au Centre Bell.

La formation floridienne pourrait devenir la première équipe depuis les Red Wings de Detroit en 1998 face aux Capitals de Washington à balayer ses rivaux en grande finale.

Gourde a été questionné à plusieurs reprises sur la possibilité de gagner le précieux trophée devant parents et amis lundi soir. Il a chaque fois répété qu'il ne regardait pas plus loin que sa première présence sur la patinoire de la prochaine rencontre.

Vous pouvez me poser la question de 1000 façons différentes, je vais toujours donner la même réponse. Je me concentre sur ma première présence, qui dicte l'allure du match, qui dicte la façon que je vais jouer , a dit Gourde en visioconférence dimanche. Je suis désolé d'être plate dans mes réponses, mais c'est comme ça que me sens et je crois que c'est la bonne approche pour moi.

Le trio de Gourde, complété par Barclay Goodrow et Blake Coleman, a souvent embêté le Canadien depuis le début de la série grâce à son énergie. Gourde a fait mouche une fois et Coleman, à deux reprises.

Si ce sont les Phillip Danault, Brendan Gallagher, Paul Byron et Josh Anderson qui donnent le ton chez le Canadien, c'est le trio de Gourde qui joue ce rôle avec brio chez le Lightning.

Ils amènent un fusil à un duel au couteau , a imagé l'entraîneur-chef du Lightning, Jon Cooper. Ils sont prêts et n'arrêtent jamais.

Souvent, un trio va avoir de l'énergie en début de rencontre, puis ça va baisser par la suite. Dans leur cas, ils sont aussi efficaces de leur première à leur dernière présence sur la patinoire , a ajouté Cooper.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le Lightning doit souhaiter connaître un autre départ aussi foudroyant lundi. Il a ouvert le pointage dans les sept premières minutes de jeu lors de chacun des trois matchs de la finale jusqu'ici.

En septembre dernier, le Lightning avait bousillé sa première chance de remporter le deuxième championnat de son histoire. Il avait perdu le cinquième match de la finale en deuxième période supplémentaire face aux Stars de Dallas en raison notamment de deux buts de Corey Perry. Il s'était racheté deux jours plus tard, l'emportant 2-0.

Le Lightning a aussi eu des ennuis à fermer les livres contre les Islanders de New York, en 2020 et en 2021.

Je crois que nous avons appris de ces expériences , a affirmé Cooper.

Ça ne veut pas dire que je garantis une victoire, mais je sais que notre état d'esprit sera différent que lors des expériences passées. Une citation de :Jon Cooper

L'important, c'est de gagner, pas où nous gagnons , a-t-il ajouté en référence au fait qu'une défaite lundi donnerait l'occasion au Lightning de gagner devant ses partisans lors du cinquième match de la série.

Cooper a aussi noté qu'une autre victoire cimenterait la place du Lightning parmi les grandes équipes des dernières années.

Vous regardez les Blackhawks de Chicago qui ont gagné trois fois en six ans, les Kings de Los Angeles et les Penguins de Pittsburgh qui ont remporté la coupe à plus d'une occasion, ça augmente le prestige associé aux joueurs et à l'organisation , a mentionné Cooper. Ça démontre que le travail et les valeurs des propriétaires, de la direction, de tout le monde, ont fini par rapporter.

Nous n'avons pas eu la chance de partager cet honneur avec nos partisans comme nous l'aurions souhaité l'an dernier. Si les choses vont en notre faveur et que nous gagnons un quatrième match, ce serait spécial et bien mérité de pouvoir célébrer sans les restrictions sanitaires de l'an dernier , a-t-il ajouté.

Il reste toutefois au Lightning une dernière victoire à obtenir et tout commencera par la première présence du trio de Gourde, lundi soir.