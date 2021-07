Jeff Petry ne veut pas voir le Lightning avec la coupe Stanley

Pas question de voir le Lightning célébrer au Centre Bell lundi soir, après la quatrième rencontre.

Nous ne voulons pas voir le Lightning avec la coupe, point final , a affirmé fermement le défenseur du Canadien Jeff Petry en visioconférence dimanche. Mais nous n'allons pas obtenir quatre victoires en gagnant le match de demain [lundi]. L'objectif est de gagner ce match, puis de retourner à Tampa.

Le Canadien se retrouve dos au mur, en retard de 3-0 dans la série finale. Seulement quatre équipes ont remporté une série après avoir accusé un tel retard dans l'histoire de la LNH, et seulement une seule en finale -- les Maple Leafs de Toronto face aux Red Wings de Detroit, en 1942.

Ce n'est pas ça qui va décourager les membres du Tricolore.

Nous devons nous assurer de garder une attitude positive, d'avoir du plaisir à venir à l'aréna et de ne pas baisser les bras, a dit Petry. Nous faisons face à un important défi, mais nous avons été confrontés à des défis tout au long de la saison.

Le Canadien a marqué seulement 5 buts lors des trois premières rencontres de la série, contre 14 pour le Lightning. L'avantage numérique du Tricolore a fourni l'un des 5 buts de l'équipe, en 6 occasions d'attaque massive.

L'entraîneur-chef par intérim Dominique Ducharme a mis l'accent sur l'avantage numérique lors de l'entraînement de dimanche.

Les unités spéciales sont particulièrement importantes en séries éliminatoires, a rappelé l'attaquant Josh Anderson. Vous voulez qu'elles vous donnent un élan.

Il est important d'être à l'aise sur la glace dans ces situations, a-t-il poursuivi, de savoir ce que chaque membre de l'unité va faire afin de pouvoir exécuter les jeux et marquer des buts importants.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le défenseur Erik Gustafsson a été écarté de l'avantage numérique, tout comme l'attaquant Jesperi Kotkaniemi. Ducharme n'a pas voulu confirmer si cela signifiait que Gustafsson pourrait être retiré de la formation pour la rencontre de lundi.

Petry s'est retrouvé au sein de la première unité, en compagnie de Cole Caufield, Tyler Toffoli, Nick Suzuki et Corey Perry. La deuxième unité était composée de Shea Weber, Joel Armia, Brendan Gallagher, Anderson et Eric Staal.

Que nous obtenions deux occasions en avantage numérique [lundi] ou quatre, nous devons en tirer profit , a souligné Ducharme.

Le Canadien croit toujours avoir les outils et la recette pour avoir du succès. Après tout, c'est ce qui lui a permis d'atteindre la finale et d'être l'une des deux équipes encore en vie en juillet.

Les choses que nous avons à améliorer, nous les connaissons et nous l'avons fait avant, a insisté Ducharme. Oui, il faut donner une partie du crédit au Lightning, qui nous rend la vie plus compliquée pour exécuter ces jeux-là. Mais nous connaissons les ajustements que nous devons faire et nous connaissons l'impact qu'ils auront sur notre jeu si nous les faisons bien.

Nous n'avons plus rien à perdre à ce point-ci, a déclaré de son côté Anderson. Tout le monde est prêt pour demain soir. La série n'est pas encore terminée. Nous y allons un match à la fois, et nous allons être prêts à jouer.

C'est la seule approche possible pour le Canadien face à la situation dans laquelle il se retrouve.