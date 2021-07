Un record personnel et une 2e place pour Marco Arop au 800 m

Le Canadien Marco Arop a terminé au 2e rang de la course de 800 m de la Diamond League de Stockholm, en Suède, dimanche. Son chrono de 1 min 44 s est le plus rapide de sa carrière.

Ferguson Cheruiyot Rotich, du Kenya, a remporté l’épreuve en un temps de 1 min 43 s 84/100, son meilleur de la saison. Le Britannique Elliot Giles a pris le 3e rang (1:44,05), établissant lui aussi un record personnel.

Je me sentais bien. Ce n’était pas une mauvaise course. Je devais juste être plus fort à la fin. La compétition était vraiment forte ici. Rotich est très expérimenté et il sait comment accélérer au bon moment. Oui, il m’a eu , a indiqué Arop.

J’aime ça ici à Stockholm. J’ai eu une bonne compétition l’année dernière et maintenant avec des spectateurs, c’est encore mieux , a-t-il ajouté.

Sa prochaine course aura lieu à Monaco. Je souhaite une course rapide , a mentionné Arop.

Le Canadien se prépare à concourir aux Jeux olympiques de Tokyo, où il sera sur la ligne de départ du 800 m.

Deux représentants de l’unifolié étaient aussi en action au 100 m. Aaron Brown (10,18 s) et Jerome Blake (10,18 s) se sont respectivement classés 5e et 6e.

La course a été gagnée par l’Américain Ronnie Baker en un temps de 10,03 s. Il a devancé l’Italien Lamont Marcell Jacobs (10,05 s), 2e, et le Britannique Chijindu Ujah (10,10 s), 3e.

Brown ne participera pas au 100 m aux Jeux olympiques de Tokyo. Il a indiqué vouloir se concentrer davantage sur le 200 m, sa distance de prédilection.