Max Verstappen écrase la concurrence en Autriche, Lance Stroll 13e

Max Verstappen a réussi son départ et a pris le large pour faire cavalier seul ensuite. Le Néerlandais a devancé Valtteri Bottas et Lando Norris, ralenti par une pénalité en début de course.

Verstappen a fait le plein de points sur le circuit de Spielberg, avec sa victoire dimanche au terme du Grand Prix d'Autriche. Une semaine après avoir gagné, au même endroit, le Grand Prix de Styrie.

Il a fait plaisir aux 132 000 spectateurs installés dans les gradins ce week-end, dont une bonne proportion de Néerlandais habillés en orange, la couleur du pays.

Max Verstappen passe devant les gradins du circuit de Spielberg, il y a beaucoup de spectateurs néerlandais en orange. Photo : Getty Images / Clive Rose

Dans une Red Bull irréelle , il a survolé l'épreuve de 71 tours, et a largement devancé à l'arrivée Valtteri Bottas et Lando Norris.

La voiture a été irréelle, elle a été parfaite, comme sur des rails dans toutes les conditions, dans chaque relais. Je suis impressionné, je ne m'attendais pas à ça , a expliqué Verstappen.

Le Néerlandais a même pu s'arrêter une deuxième fois à dix tours de l'arrivée, pour aller chercher le point du tour le plus rapide (du top 10).

Encore une fois, Lewis Hamilton a terminé au pied du podium, en 4e place. Comble de l'insulte, il a dû laisser passer son coéquipier au 52e tour sur ordre de son équipe.

Verstappen a maintenant 32 points d'avance sur Hamilton au classement des pilotes. Red Bull a 44 points d'avance sur Mercedes-Benz au classement des constructeurs.

C'est la première fois depuis 2016 que Lewis Hamilton laisse échapper la victoire lors de cinq courses d'affilée. Or, en 2016, Hamilton avait dû s'avouer vaincu par son coéquipier Nico Rosberg, qui avait été titré.

Le Britannique cherchera à remporter sa 99e victoire en F1 chez lui, dans deux semaines à Silverstone, dans ce qui s'annonce déjà comme un moment crucial de cette saison.

Nos voitures sont toujours meilleures là-bas, je l'espère, car ici, notre performance a été assez mauvaise , a affirmé Hamilton.

Max a fait deux arrêts, et a tout de même fini avec 18 secondes d'avance , a-t-il rappelé.

Lando Norris en vedette

Lando Norris a fait une très belle course et a été nommé le pilote du jour.

Quel pilote, ce Lando , a dit Hamilton, admiratif, après la course.

Nullement impressionné par sa place en première ligne, le pilote McLaren a bien tenté de surprendre Verstappen au premier virage, mais sans succès.

Lando Norris dans sa McLaren sur le circuit de Spielberg Photo : Getty Images / Bryn Lennon

Norris a dû ensuite se battre avec Sergio Pérez en embuscade dans l'autre Red Bull.

Le Mexicain l'a attaqué au 4e tour par l'extérieur dans le virage no 4, mais Norris n'a pas bougé de la ligne de course et Pérez est sorti de piste et a dû rouler dans le gravier, ce qui lui a fait perdre six positions.

Norris a écopé d'une pénalité de 5 secondes de la part de la direction de course qui a estimé qu'il n'avait pas laissé assez de place à son adversaire dans le virage.

Je ne comprends pas la pénalité, a réagi Norris. Il m'a attaqué par l'extérieur, ce qui était stupide, et il a manqué de place, c'est tout. Je suis un peu frustré, mais bon, troisième, c'est quand même bien.

Aston Martin sans point

Les pilotes Aston Martin ont été piégés par leur choix de pneus en Q2 (en qualification), samedi.

Comme le veut le règlement, Lance Stroll et Sebastian Vettel devaient commencer la course avec les mêmes pneus, soit les tendres, ce qui les obligeait à s'arrêter deux fois.

Ils partaient respectivement de la 9e et de la 11e place sur la grille, ils n'ont finalement marqué aucun point.

Stroll a fini 13e, ralenti aussi par des débris qui se sont logés dans une de ses écopes de frein, a révélé l'équipe.

Vettel roulait en 12e place dans le dernier tour, quand il a été la victime dans un accrochage avec Kimi Raikkonen (Sauber-Alfa-Romeo) et a glissé en 17e place.

Kimi n'a peut-être pas vu que j'étais devant lui , a réagi Vettel.

Le Québécois est 12e au classement des pilotes, et a 16 points de retard sur son coéquipier, qui est 10e.

Ce n'est pas le dimanche qu'on aurait espéré, a expliqué Stroll. Il va falloir analyser ce qui n'a pas fonctionné dans notre stratégie. Ce n'était pas idéal de partir en pneus tendres, même si la voiture avait quand même un bon rythme, mais après mon premier arrêt, je n'ai pas pu exploiter correctement mon train de pneus durs en raison de la circulation.

Nicholas Latifi a fini 15e dans la Williams loin derrière son coéquipier George Russell, qui a fini au 11e rang après s'être bien défendu face à Fernando Alonso (Alpine-Renault) qui a finalement hérité du point de la 10e place.

Pas une course très palpitante, je suis resté pas mal dans mon monde jusqu'à la fin, a expliqué Latifi. La voiture réagissait mieux que la semaine dernière, mais il nous manquait encore du rythme. Il faut chercher à progresser d'ici la prochaine course.

La prochaine épreuve, le Grand Prix de Grande-Bretagne, aura lieu dans deux semaines, du 16 au 18 juillet au circuit de Silverstone.

J'apprécie d'être le meneur au classement, mais je suis surtout concentré sur le reste de la saison, a fait remarquer Verstappen. C'est tellement long, il y a encore tellement de points à distribuer, donc nous devons nous assurer chaque week-end que nous utilisons tout le potentiel de la voiture.

Elle a fonctionné particulièrement bien en Autriche, mais nous devons maintenant être aussi compétitifs à Silverstone.

Classement général du Grand Prix d'Autriche:

1. Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) les 306,452 km en 1 h 23:54,453

2. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes-Benz) à 17,973

3. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes-Benz) à 20,019

4. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes-Benz) à 46,452

5. Carlos Sainz fils (ESP/Ferrari) à 57,144

6. Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda) à 57,915

7. Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes-Benz) à 1:00,395

8. Charles Leclerc (MON/Ferrari) à 1:01.195

9. Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) à 1:01.844

10. Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) à 1 tour

11. George Russell (GBR/Williams-Mercedes-Benz) à 1 tour

12. Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Honda) à 1 tour

13. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes-Benz) à 1 tour

14. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo-Ferrari) à 1 tour

15. Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes-Benz) à 1 tour

16. Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo-Ferrari) à 1 tour

17. Sebastian Vettel (GER/Aston Martin-Mercedes-Benz) à 1 tour

18. Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari) à 2 tours

19. Nikita Mazepin (RUS/Haas-Ferrari) à 2 tours

Meilleur tour en course:

Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) 1:06.200 au 62e tour (moyenne: 181,468 km/h)

Abandon: