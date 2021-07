Jamie Chadwick retrouve la tête du classement de la W Series

Après un début de saison difficile, Jamie Chadwick (Veloce Racing) s'est reprise d'admirable façon en dominant le deuxième week-end de la saison 2021 de la W Series.

Sa victoire lui permet de s'installer en tête du classement.

La pilote de 23 ans travaille pour l'équipe F1 Williams, responsable des séances d'essais en simulateur à l'usine.

Samedi, Chadwick a été la plus rapide des essais, a obtenu la pole position, et a fait le tour le plus rapide en course.

Jamie Chadwick roule sur le circuit de Spielberg, en route vers sa première victoire de la saison 2021. Photo : Getty Images / Bryn Lennon

C'était sa troisième victoire en W Series (sa dernière remontait à juin 2019, à Misano) et sa quatrième pole position.

Chadwick a devancé la pilote recrue russe Irina Sidorkova (W Series Academy Team) et la Finlandaise Emma Kimiläinen (Écurie W).

J'ai pu creuser un bon écart dès le départ, et ensuite j'ai géré ma course. Je voulais rebondir vite après la déception de la première course , a expliqué Chadwick.

La Britannique avait fini la première course à une décevante 6e place, après avoir été heurtée par une concurrente dans le premier virage. Repartie de la dernière place, elle avait manqué de temps pour remonter le peloton. Les courses de la W Series ne durent que 30 minutes (plus un tour).

Au classement, après deux des huit courses de la saison, Jamie Chadwick détient une avance de trois points sur sa compatriote Sarah Moore (Scuderia W), qui a terminé au quatrième rang, samedi.

Alice Powell (Racing X) a glissé au troisième rang, avec sa huitième place.

La troisième épreuve de la saison W Series aura lieu à Silverstone le 17 juillet dans le cadre du Grand Prix de Grande-Bretagne de F1.

Il n'y a pas de Canadienne inscrite à cette deuxième saison de la W Series, créée en 2019 pour soutenir la progression des femmes en course automobile.