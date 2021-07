Même privés de Giannis Antetokounmpo, les Bucks accèdent à la finale dans la NBA

Associated Press

Milwaukee élimine ainsi ses adversaires en six matchs, même sans leur vedette, Giannis Antetokounmpo. Le joueur par excellence du circuit en 2019 et 2020 est absent depuis qu'il a subi une blessure dans le match no 4.

En son absence, d'autres membres du club ont élevé leur jeu d'un cran. C'est le cas de Khris Middleton, qui a récolté 32 points dans la victoire.

C'est super , s'est exclamé l'entraîneur Mike Budenholzer, qui a aussi déjà travaillé pour les Hawks par le passé. Ces gars ont travaillé fort toute l'année. Ils méritent de se rendre là. Je ne pourrais pas être plus fier d'eux.

J'aime beaucoup les diriger. Ils nous restent encore beaucoup de travail à accomplir. Une citation de :Mike Budenholzer

Trae Young était de retour au sein de la formation des Hawks après avoir raté deux matchs en raison d'une blessure au pied droit, mais la jeune vedette n'a jamais pu s'illustrer.

Après une première moitié de match où les deux équipes n'ont pas su réussir leurs longs tirs, les Bucks ont ouvert la machine au troisième quart.

Surtout Middleton en fait.

Les Hawks ont bien eu une occasion de prendre les devants pour la première fois du duel, quand une passe de Young a permis à Kevin Huerter de tenter un tir de trois points, mais le ballon a frappé l'anneau, puis Middleton s'en est emparé pour amorcer une séquence personnelle de 13 points et ainsi donner les devants 60-45 aux Bucks.

Middleton a conclu le troisième quart avec 23 points, récoltant presque autant de points que tous les joueurs des Hawks réunis. Les locaux ont ajouté 29 points dans la période, mais les Bucks détenaient tout de même une avance de 91-72 au début du quatrième quart.

Jrue Holiday a obtenu 27 points pour les Bucks.

Cam Reddish, qui a raté la majeure partie de la saison en raison d'une blessure au tendon d'Achilles, a amorcé la rencontre sur le banc, mais il s'est amené dans le match pour donner un regain de vie aux Hawks. Il a amassé 21 points pour aider les Hawks à réduire l'écart de 22 points à six dans les dernières minutes du match.

Mais les Bucks ont tenu le coup.

L'équipe du Wisconsin participera à une première grande finale depuis 1974, soit depuis 47 ans. Elle a rendez-vous avec les Suns, qui eux disputeront une finale pour la première fois en 28 ans.

Le premier chapitre de cette confrontation s'écrira mardi, avec un premier match présenté à Phoenix.