Les Tchèques mettent fin au rêve olympique des basketteurs canadiens

Il s'agissait de la dernière chance pour le Canada d'obtenir sa qualification olympique.

Le duel a été marqué par une remontée spectaculaire, en fin de match.

L'équipe de Nick Nurse a effacé un déficit de neuf points lors des 45 dernières secondes du dernier quart pour forcer la prolongation.

C'est Andrew Wiggins qui a joué les héros, en inscrivant un panier bon pour trois points alors qu'il restait moins de 11 secondes à écouler.

Les Canadiens ont même pris les devants temporairement, lors de la période supplémentaire. Ils n'ont toutefois pas été en mesure de freiner les attaques adverses par la suite.

Le Montréalais Luguentz Dort, qui a tout de même connu un fort match en défensive, n'a pas pu stopper la dernière poussée de Tomas Satoranksy qui a redonné l'avance aux Tchèques.

Trey Lyles a obtenu une dernière chance de niveler la marque lors de la dernière seconde d'action, mais son tir a raté la cible.

On s'est donné une chance de gagner , a affirmé après la rencontre le capitaine Cory Joseph, atterré. Mais on n'a pas terminé le travail. On a obtenu plusieurs chances sur des tirs ouverts, mais ça n'a pas fonctionné. Parfois, c'est comme ça.

Les gagnants ont excellé dans les lancers à trois points, réussissant 46 % de leurs tentatives. À l'inverse, le Canada a connu une soirée difficile depuis l'arc, complétant seulement 24 % de ses essais.

Ce fut un match très physique , a indiqué l'instructeur Nurse après un duel où les arbitres ont effectivement été fortement sollicités. On a commencé à jouer de la bonne façon seulement à partir de la deuxième demie.

Les représentants de l'unifolié ont pris un moment avant de trouver leur rythme, eux qui n'avaient pas joué depuis mercredi. Leur entraîneur a même dû demander un temps d'arrêt pour les relancer dans les premières minutes du match.

Si l'on regarde seulement les deux derniers jeux, ils ont réussi leur panier, tandis que notre tentative a rebondi sur l'anneau, et c'est ce qui a fait la différence. Une citation de :Nick Nurse

La République tchèque affrontera la Grèce en finale, dimanche. Les Grecs ont triomphé 81-63 contre la Turquie, samedi soir. Le vainqueur obtiendra son billet de participation pour les Jeux de Tokyo.

Environ 800 spectateurs étaient présents pour encourager la formation canadienne au Save-on-Foods Memorial Centre, à Victoria en Colombie-Britannique.

Andrew Wiggins (à droite) a été le meilleur joueur canadien avec une récolte de 22 points et 3 interceptions. Photo : The Canadian Press / Chad Hipolito

Le Canada, classé 21e au monde, se retrouvait dans le Groupe A de ce tournoi à six équipes qui s'est amorcé mardi.

L'équipe canadienne féminine, classée quatrième au monde, s'est qualifiée pour les Jeux de Tokyo en février.

Déception croate

Trois autres tournois de la FIBA se déroulent en ce moment en Croatie, en Lithuanie et en Serbie. Les quatre pays vainqueurs rejoindront les huit autres nations déjà qualifiées.

À Split en Croatie, les locaux ont été éliminés en s'inclinant 86-73 face aux Allemands.

Les Croates, qui avaient terminé en cinquième position à Rio en 2016, ne seront donc pas de l'aventure olympique.

La Croatie avait mis la main sur une médaille d'argent à Barcelone, lors des Jeux olympiques de 1992.