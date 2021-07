Ducharme ouvert à des changements à la formation du CH pour le match no 4

Si c'est le cas, alors c'est ce que ce sera. Nous regardons la situation comme ça à tous les matchs, et on fera les mêmes choses dans les prochaines heures, les prochaines journées, pour préparer notre match de lundi , a-t-il déclaré en visioconférence.

Les noms des attaquants Tomas Tatar et Jake Evans, ainsi que ceux des défenseurs Alexander Romanov et Brett Kulak ont notamment été évoqués pendant son point de presse - entre autres parce qu'Erik Gustafsson a connu une soirée plutôt difficile vendredi. À ce sujet, Ducharme a simplement tenu à dire que Romanov fait toujours partie des plans de l'équipe, même s'il n'est pas en uniforme depuis un bail maintenant.

Il (Romanov) a joué 54 matchs cette saison, et deux autres en séries éliminatoires. Il fait partie de l'équipe. Il est jeune. On travaille encore avec lui. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas en uniforme qu'il ne fait pas partie de l'équipe. Il continue d'apprendre , a souligné le pilote du Bleu-blanc-rouge.

Oubliez toutefois la possibilité que le gardien auxiliaire Jake Allen soit envoyé dans la mêlée pour sauver la saison du CH, même si Carey Price présente un taux d'efficacité inhabituel de seulement ,835 depuis le début de la série finale contre le Lightning.

Carey est notre homme. Il jouera lundi. Si vous vous demandez qui sera notre gardien lundi, ce sera Carey. On peut pointer un gars ou l'autre du doigt, mais c'est un sport d'équipe. Il faudra qu'on soit meilleurs devant lui. Il faudra que les 20 gars en uniforme lundi jouent leur meilleur match. C'est tout , a dit sans hésitation Ducharme.

D'autre part, on dit souvent que la nuit porte conseil. Ducharme a ainsi pris le temps de décanter la cuisante défaite de 6-3 encaissée vendredi soir qui a porté la série à 0-3 en faveur du Lightning. Il a ensuite livré le fond de sa pensée, samedi matin.

On a tiré de l'arrière rapidement dans le match. C'est certain qu'on a poussé pour revenir, et quand tu tires de l'arrière de deux buts... On a marqué un gros but en fin de période, mais encore une fois, ils ont marqué deux buts rapides en début deuxième et soudainement c'est 4-1. Ce n'est pas un manque de volonté, surtout dans une situation où il faut pousser, donc on a forcé le jeu plutôt que de faire preuve de patience. C'est un peu ça l'effet de courir après le score , a d'abord analysé Ducharme.

Le match d'hier a été un match différent, mais on a appris à travers la saison, à travers les séries, plein de situations. On va s'en servir. Vous savez, il n'y a rien eu de normal dans notre saison, et il n'y a rien eu de normal en séries. On dirait qu'il nous arrive des choses qui ne sont arrivées à personne d'autre. Donc là on fait face à quelque chose de différent. (...) On ne pliera pas bagage comme ça. On va se battre, et la première chose qu'on va faire c'est se battre lundi soir pour aller chercher la victoire , a-t-il poursuivi.

Il reste que ce sera une tâche titanesque.

Une seule équipe dans l'histoire est parvenue à combler un tel déficit pour remporter le précieux trophée : les Maple Leafs de Toronto en 1942, contre les Red Wings de Detroit. Ducharme croit néanmoins que c'est possible d'y parvenir, à condition d'aborder ce défi dans le bon état d'esprit.

C'est arrivé aussi dans la série contre Toronto (en arrière 1-3). D'abord, il ne faut pas regarder trop loin. Parfois, tu regardes la montagne et elle semble très haute. Il y a des étapes à passer, et la première consiste à gagner un match chez nous (lundi) , a-t-il résumé.

Le CH devra donc commencer par remporter le match no 4 qui sera présenté lundi soir, au Centre Bell. Car, comme on dit dans le jargon du hockey, ce sera un match sans lendemain .

Sinon, les Montréalais devront encore patienter avant de pouvoir soulever la coupe Stanley pour la 25e fois de sa prestigieuse histoire.

En attendant de connaître le dénouement de cette série, les joueurs du Canadien ont pris part à un entraînement hors glace samedi matin au Complexe sportif Bell de Brossard.