Félix Auger-Aliassime au 4e tour à Wimbledon après l'abandon de Kyrgios

Le Québécois et l'Australien avaient chacun remporté une manche, Kyrgios la première 6-2, Auger-Aliassime la deuxième, 6-1.

Kyrgios s'est ensuite retiré, trop gêné au côté gauche pour continuer.

J'ai senti quelque chose au niveau des abdos à la fin de la première manche. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour être prêt. Je suis désolé de ne pas avoir pu vous offrir plus, mais vous me reverrez souvent... Et il [Auger-Aliassime] est bien plus beau que moi! a déclaré l'Australien après son forfait.

Auger-Aliassime est la 16e tête de série.

Au quatrième tour, il va jouer contre Alexander Zverev, quatrième tête d'affiche, qui a défait Taylor Fritz 6-7 (3), 6-4, 6-3 et 7-6 (4).

L'Allemand a gagné ses trois matches contre le Québécois, le plus récemment à Cologne, l'an dernier.

C'est un grand défi pour moi, a dit Auger-Aliassime. Il est dans l'élite de la nouvelle vague, c'est sûr. Il a tous les atouts, mais je vais essayer de me créer des occasions. Le point de départ est de protéger mon service.

Denis Shapovalov est également en ronde des 16. C'est la première fois que plus d'un Canadien se trouvent à cette étape à Wimbledon. Tête de série numéro 10, Shapovalov sera confronté à Roberto Bautista Agut (no 8)

Aussi en action samedi, Roger Federer sera aussi du quatrième tour à Wimbledon. Il passe à la deuxième semaine d'un tournoi majeur pour la 69e fois de sa carrière, un record.

C'est une belle statistique à entendre. Ça me prouve, quand je me lève le matin, que ça s'est produit , a commenté le joueur qui fêtera ses 40 ans le 8 août.

J'ai joué beaucoup au tennis et j'ai aimé toutes les minutes. J'espère qu'il m'en reste encore un peu parce que c'est un plaisir de continuer de jouer , a-t-il ajouté en soulignant qu'à son âge, tout est du bonus .

Nous verrons jusqu'où je peux aller ici , a-t-il lancé à une foule en transe sur le court central.

Sixième tête de série, le Suisse de 39 ans a vaincu le Britannique Cameron Norrie 6-4, 6-4, 5-7 et 6-4, sur le central.

Champion de ce tournoi en huit occasions, Federer n'a trébuché qu'à la troisième manche. Il a laissé filer deux balles de bris à 5-5, puis Norrie l'a brisé à zéro. À la manche ultime, le Suisse a pris l'avance 5-4 à l'aide de son quatrième bris du match avant de conclure sans broncher.

Lundi, Federer aura comme adversaire l'Italien Lorenzo Sonego, 23e tête de série.

Matteo Berrettini, septième tête de série, a gagné 6-4, 6-4 et 6-4 face à Aljaz Bedene, de la Slovénie.

Daniil Medvedev (no 2 mondial) a remonté après avoir perdu les deux premières manches et a battu Marin Cilic (37e et finaliste 2017) 6-7 (3/7), 3-6, 6-3, 6-3, 6-2, samedi à Wimbledon où il atteint pour la première fois les huitièmes de finale.

Le Russe, qui restait sur trois échecs de suite au troisième tour sur le gazon anglais, affrontera lundi le Polonais Hubert Hurkacz (18e) pour tenter de se hisser en quarts.

Kerber a rendez-vous avec Gauff

Angelique Kerber a prévalu 2-6, 6-0 et 6-1 face à Aliaksandra Sasnovich, atteignant ainsi le quatrième tour à Wimbledon.

Championne de Wimbledon en 2018, l'Allemande (no 25) a battu la Biélorusse en une heure et 17 minutes. Kerber a dominé 5-2 pour les bris et n'a commis que sept fautes directes, contre 25 pour sa rivale.

Sa prochaine rivale sera Coco Gauff.

Comme en 2019 alors qu'elle n'était âgée que de 15 ans, Gauff sera en action dans la deuxième semaine du tournoi. L'Américaine de 17 ans a gagné 6-3, 6-3 devant Kaja Juvan, de la Slovénie.

Barbora Krejcikova, reine de Paris, a eu raison d'Anastasija Sevastova 7-6 (1), 3-6 et 7-5, méritant une 10e victoire d'affilée.

Sa rivale au tour suivant sera la favorite, l'Australienne Ashleigh Barty, qui a vaincu 6-3, 7-5 Katerina Siniakova, de la République tchèque.